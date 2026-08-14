Polémica por la visa de Andy López Beltrán: es injerencia política y no es algo parejo, señala Sheinbaum

Visa de Andy Claudia Sheinbaum acusó injerencia política por parte de Estados Unidos. (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un “sentido político”, no es “parejo” y sostuvo que este tipo de medidas representan una forma de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de México.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria afirmó que las revocaciones de visas a personas con actividad política no se aplican de la misma manera en todos los países.

“Esta cancelación de visas que han hecho a ‘personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político, esencialmente porque no es parejo a todos los países”, declaró.

Sheinbaum acusa injerencia política de Estados Unidos

La presidenta consideró que estas decisiones forman parte de una estrategia de intervención política desde Estados Unidos y rechazó que ese tipo de acciones deban utilizarse para influir en la vida pública de México.

Se trata de otra forma de injerencismo para intervenir políticamente en México, sostuvo la mandataria, quien pidió pruebas.

“Hay que ser valientes porque no hay otra cosa”, enfatizó.

¿Qué pasa con la cancelación de la visa de Andy López Beltrán?

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Andrés Manuel López Beltrán confirmó que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa y acusó que la decisión respondió a motivos políticos.

En una carta dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump, el exsecretario de Organización de Morena responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau por la medida, al tiempo que aseguró que las autoridades estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra.

La cancelación de la visa también provocó reacciones de la oposición. Dirigentes del PAN y del PRI exigieron que las autoridades mexicanas investiguen a López Beltrán y respaldaron la decisión adoptada por Estados Unidos.