Continúa examen de control de la UNAM: Fechas y horarios las últimas fechas en el Palacio de los Deportes

Examen de Control UNAM 2026 Fechas para la CDMX (cuartoscuro)

El examen de control para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó el 12 de agosto y las últimas fechas están programadas para la próxima semana en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Conoce cuáles serán las fechas y horarios en que se aplicará la prueba.

¿Cuándo serán las últimas fechas para examen de control de la UNAM en la Ciudad de México?

Ya han concluido las pruebas realizadas en otras sedes como León y Oaxaca con éxito. El 16 de agosto se llevará una prueba en Tijuana con dos turnos, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Para los últimos tres días agendados —17, 18 y 19 de agosto— la evaluación se realizará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde habrá tres turnos cada día. Los turnos para cada uno de los días serán los siguientes:

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

El horario que corresponde a cada persona aspirante puede consultarse en “TU SITIO”, dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1. Es necesario asistir con identificación oficial, la confirmación de cita impresa y llegar con puntualidad a la convocatoria.