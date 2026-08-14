Huelga Monte de Piedad tiene importantes avances: entra a una nueva etapa de negociaciones y la Corte toma el caso

SCJN admite amparo | La Corte analiza recurso que podría definir el rumbo jurídico del conflicto laboral. (Moisés Pablo Nava)

La huelga en Nacional Monte de Piedad entra en una nueva etapa luego de más de 10 meses de conflicto laboral. Mientras los involucrados mantienen reuniones para buscar una salida al paro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya tiene en sus manos el expediente que podría definir el rumbo jurídico del paro.

El máximo tribunal admitió a trámite el amparo en revisión 33/2026, relacionado con la declaratoria de “inexistencia” de la huelga. Ahora, el pleno de la SCJN deberá votar si atrae el caso y analiza la validez de la resolución que dejó sin efectos el movimiento iniciado el 1 de octubre de 2025.

La admisión del recurso representa una nueva etapa para el conflicto que mantiene cerradas más de 300 sucursales de Monte de Piedad y ha dejado a trabajadores sin recibir remuneraciones económicas durante meses.

¿Qué decidirá la Suprema Corte sobre la huelga de Monte de Piedad?

La intervención de la SCJN, en caso de que el pleno decida atraer el expediente, tendrá un alcance específico. Los ministros deberán revisar si la declaratoria de improcedencia de la huelga se ajusta a alguno de los tres supuestos establecidos en el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que la Corte no resolverá directamente todo el conflicto laboral ni necesariamente ordenará el regreso de los trabajadores a sus puestos. Su análisis se concentraría en determinar la validez jurídica de la declaratoria que invalidó la huelga.

Si el pleno rechaza atraer el expediente, éste regresará al tribunal colegiado en materia laboral que deberá resolver de manera definitiva la controversia.

Negociaciones entre sindicato y Monte de Piedad avanzan

Mientras se define la ruta jurídica, el conflicto también se mantiene en el terreno de la negociación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social había reconocido que las conversaciones se encontraban estancadas, por lo que planteó construir una propuesta que tome en cuenta tanto el contrato colectivo de trabajo como la legislación laboral.

Desde entonces, la representación sindical encabezada por Arturo Zayún y el patronato de Nacional Monte de Piedad han participado en reuniones de conciliación ante la Secretaría del Trabajo y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

¿Por qué comenzó la huelga en Nacional Monte de Piedad?

El sindicato sostiene que el paro fue consecuencia de ocho presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Entre sus principales reclamos se encuentra el reconocimiento de las comisiones mixtas de Escalafón y de Eficiencia, vinculadas con los procesos de promoción y ascenso del personal.

También existe una disputa por el mecanismo para asignar vacantes y plazas dentro de la institución. El gremio ha cuestionado cambios en la llamada “boletinación de plazas” y sostiene que éstos pueden afectar derechos relacionados con la antigüedad y los ascensos.

A estas diferencias se suman demandas relacionadas con salarios, prestaciones, estabilidad laboral y la participación de la representación sindical en las decisiones sobre plazas y vacantes.