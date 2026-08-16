Baja asistencia durante el examen de control de la UNAM en Tijuana

Examen de Control en Tijuana Baja California (Red Social X: @LauraToribio2)

La jornada de este domingo en Tijuana comenzó con una asistencia menor a la prevista para el examen de control presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizado en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), sede Tijuana ENID. En el primer turno, de los poco más de 200 aspirantes que tenían cita, acudió alrededor de una tercera parte.

La sede fronteriza fue habilitada como parte de las opciones presenciales que la Universidad abrió para esta evaluación, luego de las irregularidades detectadas en el examen de admisión aplicado previamente en línea. La prueba forma parte del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1 y no representa un nuevo examen de admisión, sino una evaluación de control para los aspirantes convocados.

De acuerdo con la información publicada; para la sede de Tijuana estaban programados cerca de 500 aspirantes, distribuidos en dos turnos. Para el primero se contemplaban 217 espacios y para el segundo 301, aunque las cifras de asistencia podían modificarse conforme avanzara la jornada debido a los estudiantes que llegaran con retraso.

Durante el primer turno acudieron alrededor de 69 jóvenes, una cantidad que representó cerca de 32 por ciento de quienes tenían asignado ese horario. Para el segundo turno se esperaba una mayor presencia, aunque el estimado general de participación permanecía por debajo de la mitad de los aspirantes convocados.

Los aspirantes contaban con el horario establecido para ingresar a la evaluación. El primer turno estaba programado a las 10:00 horas y el segundo a las 15:00 horas. La prueba consta de 120 preguntas.

Aspirantes de distintos estados

La sede de Tijuana también recibió a estudiantes que tuvieron que desplazarse desde distintos puntos del país para presentarse a la evaluación. Entre los lugares de procedencia mencionados se encuentran Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas y San Quintín, Baja California.

Para algunos de ellos, el traslado significó recorrer largas distancias. En ciertos casos, los viajes superaron los 2 mil kilómetros, mientras que desde Monterrey el trayecto en autobús puede representar alrededor de ocho horas.

La decisión de establecer sedes presenciales fuera de la Ciudad de México permitió que aspirantes de distintas regiones acudieran a puntos como Tijuana, Oaxaca y León. Sin embargo, para algunos estudiantes y familiares esto también significó reorganizar viajes y asumir gastos de transporte, hospedaje y alimentación.

Una de las sedes más pequeñas

La aplicación en Tijuana representa una fracción de la jornada nacional de exámenes de control presencial que se desarrolla este domingo 16 de agosto. En total, la UNAM contempla alrededor de 58 mil 783 evaluaciones durante la jornada.

Los aspirantes convocados en Tijuana representan menos de uno por ciento del total nacional. Después de esta sede, la jornada más amplia se concentra en la Ciudad de México, donde se aplican más de 53 mil pruebas.

En otras sedes también se realizaron evaluaciones: en Oaxaca se aplicaron alrededor de mil 920 el 13 de agosto, mientras que en León, Guanajuato, se realizaron cerca de 2 mil 777 durante los días 12 y 13 de agosto.

La cantidad de aspirantes convocados en Tijuana tampoco representa necesariamente el universo de personas de esta ciudad interesadas en ingresar a la UNAM, ya que, de acuerdo con sus preferencias, necesidades y el plan de estudios elegido, algunos pudieron optar por presentar la evaluación en la Ciudad de México, Oaxaca o León.

Con el segundo turno todavía por realizarse durante la jornada, la sede de Tijuana continuaba con la aplicación del examen de control presencial, mientras la asistencia registrada durante las primeras horas quedaba por debajo de la prevista inicialmente.