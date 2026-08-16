Más de 53 mil aspirantes presentaran el examen de control de la UNAM en CDMX

Palacio de los Deportes (Daniel Augusto)

El Palacio de los Deportes se prepara para recibir a miles de aspirantes convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para presentar el examen de control presencial correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura 2026.

La evaluación comenzará este lunes 17 de agosto y continuará hasta el miércoles 19 en la capital, donde la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) citó a 53 mil 568 aspirantes.

La prueba se realizará en tres turnos: de 9:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas. De esta manera, la aplicación se extenderá durante nueve turnos en el Palacio de los Deportes.

La capital será la última sede de este proceso de aplicación, que comenzó esta semana en otros puntos del país. Los días 12 y 13 de agosto se realizaron las primeras evaluaciones en León, Guanajuato, donde estaban contemplados 2 mil 777 aspirantes, y en Oaxaca, Oaxaca, con una previsión de mil 920 participantes.

A estas jornadas se sumó la aplicación realizada este domingo en Tijuana, Baja California, donde se registró una baja afluencia de aspirantes durante la jornada. Después de estas sedes, el proceso de evaluación se trasladará a la Ciudad de México.

Cómo llegar al Palacio

Para llegar al recinto existen distintas alternativas de transporte público. La opción más cercana en Metro es la estación Velódromo, correspondiente a la Línea 9.

También está la posibilidad de utilizar el Metrobús, con las estaciones Tlacotal y Goma de la Línea 2 como puntos cercanos al Palacio de los Deportes.

Otra alternativa es el Trolebús de la Línea 2, con las estaciones Velódromo o Palacio de los Deportes.

El ingreso para quienes presenten la evaluación se realizará por la calle Añil y avenida Río Churubusco, en la colonia Granjas México.

¿Quiénes deben presentar examen de control?

El examen de control no corresponde a una nueva convocatoria para todas las personas que participaron en el proceso de admisión. En la Gaceta Oficial de la UNAM se estableció que la evaluación está dirigida a determinados aspirantes del concurso de selección 2026, con el propósito de comprobar los resultados obtenidos en la evaluación en línea.

Entre las personas convocadas se encuentran aspirantes que habían sido seleccionados y quienes obtuvieron resultados ubicados dentro de los parámetros establecidos por la Universidad para volver a evaluar sus conocimientos.

Por ello, haber presentado el examen de admisión en línea no significa automáticamente que una persona tenga que acudir al examen de control. La indicación que debe seguir cada aspirante es la que aparece en su información oficial dentro de “TU SITIO”.

Llegar con anticipación

La UNAM pidió a los aspirantes presentarse con una hora de anticipación y seguir las indicaciones incluidas tanto en la cita como en el instructivo correspondiente.

Los convocados deberán llevar la documentación indicada, particularmente la confirmación de que deben presentar el examen de control y una identificación oficial, además de los materiales señalados en su cita e instructivo.

La Universidad también remarcó que cada aspirante debe acudir a la sede que le fue asignada y seguir exactamente las instrucciones que aparecen en la información proporcionada.

Restricciones de acceso

Para esta aplicación, la UNAM estableció restricciones sobre los objetos que podrán ingresar al Palacio de los Deportes. Entre los artículos prohibidos se encuentran los teléfonos celulares, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico.

Tampoco se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes. La Universidad informó que habrá un espacio destinado para que los aspirantes puedan dejar sus pertenencias mientras realizan el examen de control.

Además, la plataforma “Tu Sitio” permanecerá activa para que los aspirantes puedan sacar citas para el examen de control hasta un día antes del inicio de la aplicación de las pruebas en la Ciudad de México.