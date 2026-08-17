AFAC informa que concluyó la evaluación IASA

La Agencia Federal de Aviación Civil, dio a conocer que concluyó la semana de evaluación correspondiente al Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), realizada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

De acuerdo a lo reportado, del 10 al 14 de agosto de 2026, la AFAC atendió los cuestionamientos formulados por los auditores y presentó las evidencias técnicas requeridas sobre los procesos, procedimientos y acciones implementadas por la Autoridad Aeronáutica Mexicana en materia de seguridad operacional.

Las preguntas requeridas fueron contestadas en su totalidad y la FAA agradeció a la Agencia por entregar la información solicitada.

Concluida esta etapa, se prevé la recepción del informe final en un plazo de 60 días, en el que se darán a conocer los resultados correspondientes de esta evaluación.