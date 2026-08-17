¿Afectan a México los sismos de Venezuela y Colombia? Esto explica el experto del IPN

Sismos de Venezuela y Colombia ¿Los sismos de Venezuela y Colombia pueden provocar un terremoto en México? Esto dice el científico del IPN (Pexels)

A raíz de los intensos sismos de magnitud superior a 7.0 registrados recientemente en Venezuela y Colombia, en las redes sociales comenzaron a circular teorías y mitos que especulan sobre un posible “efecto dominó” en la actividad tectónica de México.

Sin embargo, la ciencia ha sido contundente:, pues no existe un vínculo ni riesgo de réplicas en nuestro país derivado de dichos eventos.

¿Tienen relación los sismos de Venezuela y Colombia con México?

El especialista e investigador del IPN, Omar Cristian Chávez, aclaró que los movimientos en los territorios sudamericanos responden al dinamismo e interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Por ello, debido a la separación geográfica y a la independencia de las fallas, está completamente descartado que influyan en la sismicidad de la República Mexicana.

¿Por qué ocurren temblores constantemente en México?

La alta frecuencia sísmica en México se debe a su ubicación geográfica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del planeta.

De acuerdo con registros que abarcan desde el año 1900, el país ha sumado más de 84 eventos telúricos con magnitud superior a 7.0.

Datos de la UNAM destacan que la franja de mayor vulnerabilidad abarca a estados como:

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Colima

Jalisco

Ciudad de México.

Cabe destacar que en México, la sismicidad es provocada principalmente por el fenómeno de subducción, donde las placas de Cocos y Rivera se introducen debajo de las placas de Norteamérica y del Caribe.