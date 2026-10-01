Torres Piña reconoce respaldo de Sheinbaum al sector aguacatero

Carlos Torres Piña, coordinador en defensa de la Soberanía y la 4T en Michoacán, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sector aguacatero, luego de que la mandataria federal informara sobre la firma de dos acuerdos encaminados a garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación.

Torres Piña destacó la importancia que estas acciones representan para Michoacán, entidad en la que la producción y comercialización del producto constituye una de las principales actividades económicas y una fuente de empleo para miles de familias.

“Reconocemos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con el campo mexicano y, particularmente, con las mujeres y hombres que hacen posible que el aguacate llegue a mercados de todo el mundo. Para Michoacán, este respaldo es fundamental”, señaló.

De acuerdo con lo informado por la presidenta de México, la actividad aguacatera representa miles de empleos y genera ingresos cercanos a los 3 mil 500 millones de dólares, por lo que los acuerdos buscan dar mayor fortaleza a su producción de exportación.

Torres Piña subrayó que detrás de estas cifras existe una amplia cadena productiva integrada por productores, jornaleros, empacadores, transportistas y familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Señaló que el fortalecimiento del sector agroalimentario permite mantener la generación de empleos y la actividad económica en las regiones productoras, además de consolidar la presencia de productos mexicanos en los mercados internacionales.

Finalmente, Torres Piña reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno de México y las y los productores, y destacó la importancia de mantener acciones que den certidumbre y fortalezcan la actividad aguacatera, particularmente en Michoacán