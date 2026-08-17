Agricultura anuncia el proceso para incentivo al trigo panificable

Trigo

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) dio a conocer el proceso para el otorgamiento del incentivo a la comercialización del trigo panificable —correspondiente al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026— a las y los productores de 13 estados de la República.

El apoyo va dirigido a las y los productores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, quienes previamente se registraron en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de Agricultura.

El programa contempla un incentivo a la comercialización de mil 800 pesos por tonelada del grano y un apoyo extraordinario de 200 pesos por tonelada para los estados afectados por la falta de horas frío en el ciclo agrícola.

Para ello, las y los interesados deberán cumplir con requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Comercio Justo para el ejercicio fiscal 2026 y la mecánica operativa, la cual establece el 20 de agosto como inicio del registro. Esta se encuentra disponible en https://www.gob.mx/agricultura/documentos/mecanica-operativa-para-el-otorgamiento-del-incentivo-a-la-comercializacion-de-trigo-panificable?idiom=es.

De manera particular, 446 productoras y productores de Baja California han recibido de manera directa el incentivo económico correspondiente y, por esto, el gobierno federal destinó una inversión de 104.5 millones de pesos.