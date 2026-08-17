Bachillerato Nacional Margarita Maza abre inscripciones: ¿Cómo registrarme?

Tania Rodríguez Mora Subsecretaría de Educación Media Superior detalla avances en cobertura nacional de bachillerato. (cuartoscuro)

Tania Rodríguez Mora, subsecretaría de Educación Media Superior, anunció en la mañanera de este 17 de agosto las inscripciones abiertas para el Bachillerato Nacional Margarita Maza. El proyecto impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca cubrir la demanda educativa y ofrecer flexibilidad a sus estudiantes.

¿Cómo inscribirme a Bachillerato Nacional Margarita Maza?

La subsecretaría de Educación Media Superior Tania Rodríguez Mora destacó los avances que han hecho en la ampliación de cobertura del bachillerato nacional —como la construcción y ampliación de 485 escuelas en Guanajuato, Puebla, Veracruz y Estado de México, entre otros estados—con miras a cubrir 400 mil lugares para 2030. Entre ellos se encuentra el Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Este bachillerato busca ofrecer un sistema accesible a miles de jóvenes que desean concluir sus estudios de educación media superior. Ante todo, la institución que ya cuenta con múltiples sedes oferta flexibilidad de estudios, con modalidad escolarizada y sabatina y un sistema que combina la presencialidad con en línea.

Para entrar, no necesitas hacer examen de admisión y es completamente gratuito. Está dirigido a jóvenes de hasta 19 años. Podrás elegir el horario que mejor se adapte a tus necesidades dentro de los turnos disponibles en el plantel.

Puedes llevar a cabo tu registro a través del siguiente enlance:

preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/margaritamaza

Los documentos que necesitas para completar tu inscripción son los siguientes: