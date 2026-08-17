Conagua despliega 10 operativos en siete estados para abastecer agua y atender inundaciones

Conagua realiza 10 operativos para reforzar servicios de agua y drenaje en municipios

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que mantiene activos 10 operativos de apoyo en distintos municipios del país para atender necesidades de suministro de agua potable, desalojo de agua anegada y limpieza y desazolve de drenajes, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Las acciones se realizan a solicitud de gobiernos locales y buscan garantizar el acceso al agua, reducir riesgos por inundaciones y mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica en zonas afectadas.

Conagua distribuye casi 6 millones de litros de agua potable

En materia de abastecimiento de agua mediante carros tanque, Conagua desarrolla tres operativos en General Simón Bolívar, Durango; Acapulco, Guerrero, y Bahía de Banderas, Nayarit.

De manera conjunta, estos operativos han permitido distribuir casi 6 millones de litros de agua potable, en beneficio de aproximadamente 9 mil 500 personas.

Además, el organismo mantiene dos operativos de bombeo para garantizar el suministro de agua en Mocorito, Sinaloa, y Valle Hermoso, Tamaulipas. Estas acciones, iniciadas el 17 de junio y el 12 de agosto, respectivamente, han permitido extraer casi 450 mil metros cúbicos de agua en apoyo de alrededor de 28 mil habitantes.

Conagua atiende zonas inundadas y realiza desazolve de drenajes

Para atender zonas afectadas por acumulación de agua, Conagua mantiene un operativo en Cajeme, Sonora, iniciado el 1 de julio. Asimismo, el 12 de agosto comenzaron acciones similares en Tianguistenco y Toluca, Estado de México.

En conjunto, estos trabajos han permitido bombear casi 349 mil metros cúbicos de agua, en beneficio de más de 111 mil 500 personas.

De manera preventiva, brigadas del organismo también apoyan a las autoridades municipales de Guasave, Sinaloa, y Tampico, Tamaulipas, con equipos especializados para la limpieza y desazolve de drenajes.

Más de 16 mil personas beneficiadas con limpieza de drenajes

Conagua informó que, hasta el momento, las brigadas han limpiado 17 mil 450 metros de ductos en Guasave y Tampico, acciones que benefician a más de 16 mil habitantes.

El organismo reiteró que estos operativos forman parte de las acciones de apoyo a las autoridades locales para atender emergencias relacionadas con el suministro de agua potable, las inundaciones y el mantenimie