Confunden los intereses de Andy con la soberanía nacional: PAN sobre convocatorias de Morena

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero ironiza sobre los llamados de Morena a defender la soberanía nacional

La dirigencia nacional del PAN criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus gobernadores confundan los intereses personales “de algunos” con un ataque a la soberanía nacional, luego de que Estados Unidos cancelara la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora resulta que ya se confunde los intereses personales de algunos con la soberanía nacional. Háganme ustedes el favor”, fustigó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, luego de que la dirigencia nacional, gobernadores y legisladores convocaran a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y contra el injerencismo tras la cancelación de ese documento migratoria a Andy López Beltrán.

“, ¿A qué nivel de megalomanía se puede llegar escribiendo una carta dirigida personalmente al presidente de Estados Unidos por la revocación de una visa? Es que de veras, ya los perdimos”, ironizó

--Qué significa que el subsecretario de Estado, Chistopher Landau pidió preparar las palomitas para el show viene?

--Pues quizá atenernos a lo que explícitamente dice ahí: ¡ que se viene un muy buen show!, aseveró

El líder panista insistió en que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe informar sobre el contenido de la carpeta de investigación sobre el huachicol fiscal en el que Andy López Beltrán está presuntamente involucrado, lo que es “profundamente grave”.

“Ahí está, en una carpeta de investigación, que le informen al pueblo de México, que es profundamente grave”, aseveró

Pidió a la presidenta Sheinbaum no evadir la obligación de investigar a Andy por huachicol fiscal pues le recordó que el PAN interpuso una denuncia penal por ese motivo contra el hijo del ex presidente desde hace más de un año.

“Que no diga la presidenta, no se le puede investigar porque no hay ninguna denuncia. Sí, sí, hay una denuncia desde hace más de un año que presentó Acción Nacional y sabemos que aparece en la carpeta de investigación de Huachicol Fiscal, donde salen los hermanos Farías”, recalcó.

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son ex marinos de alto rango en México —vicealmirante y contralmirante, respectivamente— acusados por la Fiscalía General de la República de liderar una red de contrabando de combustible y huachicol fiscal en aduanas donde están implicados varios personajes.

PERSECUCION POLIITCA

Por otra parte, el dirigente panista acusó al gobierno de la 4T de revivir la persecución política y la censura con las amenazas de desafuero y las listas de opositores a quienes se les enfrentan.

“En este país se está reviviendo, más bien nunca se ha dejado de emplear la persecución política. Quieren silenciar las voces de oposición”, acusó

“. ¿Qué es lo que pretende la 4T? Que ya no se hable, que no haya oposición, ya no podemos ni decir lo que están haciendo mal. Bueno, pues que lo intenten”, retó