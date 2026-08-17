Rosa Icela presentan avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero

El Gobierno de México presentó los avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, una estrategia que busca atender las necesidades de las comunidades de esta región mediante acciones de infraestructura, bienestar y desarrollo social.

Durante la presentación de los resultados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, las autoridades estatales, los municipios y las comunidades para avanzar en la atención de las zonas con mayores necesidades.

El Plan Maestro contempla diferentes acciones para mejorar las condiciones de vida de la población de la Montaña de Guerrero, una de las regiones que durante años ha enfrentado problemas relacionados con la pobreza, falta de infraestructura, caminos, servicios básicos y oportunidades para el desarrollo.

La funcionaria señaló que el trabajo realizado forma parte de la política del Gobierno de México para atender de manera directa a las comunidades y no solamente mediante acciones aisladas. Uno de los principales objetivos del plan es coordinar los programas y proyectos que realizan distintas dependencias federales para que tengan un mayor impacto en las comunidades de la Montaña Alta y Baja.

La estrategia considera las necesidades específicas de la población y busca que las acciones se desarrollen de manera organizada, con la participación de las autoridades locales y de los habitantes de las comunidades.

Durante el encuentro también se informó sobre los avances alcanzados en diferentes áreas. Entre los temas considerados se encuentran obras de infraestructura, caminos, servicios públicos, programas sociales y acciones destinadas a mejorar las condiciones económicas de las familias.

La región de la Montaña de Guerrero cuenta con una importante presencia de comunidades indígenas y enfrenta condiciones geográficas que dificultan el acceso a algunos poblados. Por esta razón, uno de los retos principales es mejorar la comunicación terrestre y facilitar el acceso de las personas a servicios básicos.

El Plan Maestro busca atender estas condiciones mediante proyectos que permitan reducir las desigualdades y mejorar las oportunidades para la población.

Rosa Icela Rodríguez destacó que la participación de las comunidades es importante para definir las prioridades y dar seguimiento a los proyectos. De esta manera, se busca que las obras y acciones respondan a problemas reales que enfrentan los habitantes.

Además, la coordinación entre las diferentes instituciones permite evitar que los esfuerzos se realicen de manera separada y facilita que los recursos públicos sean utilizados en proyectos considerados prioritarios.

La presentación de avances también permitió revisar los trabajos que ya se encuentran en marcha y aquellos que todavía requieren seguimiento para poder ser concluidos.

El Gobierno Federal ha señalado que la atención a Guerrero forma parte de una estrategia de desarrollo que busca reducir las desigualdades históricas que existen entre las diferentes regiones del estado.

En el caso de la Montaña Alta y Baja, las autoridades han puesto especial atención en las comunidades que presentan mayores necesidades, debido a las condiciones económicas y geográficas de la zona. La secretaria de Gobernación indicó que el compromiso es continuar trabajando de manera cercana con la población y mantener la coordinación con las autoridades de Guerrero para avanzar en los proyectos establecidos dentro del Plan Maestro-

La estrategia también representa un esfuerzo para llevar diferentes servicios y programas públicos a comunidades que durante años han enfrentado dificultades para acceder a ellos. Las autoridades señalaron que los avances presentados son parte de un proceso que continuará durante los próximos meses, por lo que se mantendrá el seguimiento de las obras y acciones contempladas.

El propósito final es que los habitantes de la Montaña de Guerrero puedan contar con mejores condiciones de vida, mayor acceso a servicios y nuevas oportunidades para el desarrollo de sus comunidades.

Con la presentación de estos avances, el Gobierno de México reiteró su intención de mantener una atención directa en la región y fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades estatales, municipales y las propias comunidades.

El Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero busca convertirse así en una herramienta para organizar las acciones gubernamentales y atender de manera gradual las principales necesidades de una de las regiones con mayores retos sociales y de infraestructura del estado.