Conmemoran primer aniversario del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya

Belice, Guatemala y México conmemoran el primer aniversario del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya (CONAP2026)

Belice, Guatemala y México conmemoraron el primer aniversario del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya (CBGSM), durante un acto celebrado en la Reserva Arqueológica de Caracol, Belice, donde representantes de los tres países reafirmaron su compromiso con la conservación del patrimonio natural y biocultural de esta región.

La conmemoración se realizó en el marco del Día de la Gran Selva Maya y reunió a autoridades, organizaciones conservacionistas, socios para el desarrollo y otros actores involucrados en la protección de uno de los principales paisajes de bosque tropical que aún existen en Mesoamérica.

El Corredor comprende 50 áreas protegidas distribuidas entre los tres países: 11 en Belice, 27 en Guatemala y 12 en México. Entre ellas se encuentran la Reserva de la Biosfera de Calakmul y el Área de Protección de Flora y Fauna de Balam Kú, en México; el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo de Dos Lagunas, en Guatemala, así como el Área de Conservación y Gestión del Río Bravo y el Parque Nacional de Aguas Turbias, en Belice.

El 15 de agosto de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, firmaron la Declaración de Calakmul, documento que respaldó la creación del CBGSM y estableció las bases para un modelo conjunto de conservación del patrimonio natural, ecológico y biocultural de la región.

A partir de esta declaración se han concretado diversos mecanismos de cooperación, entre ellos el Memorándum de Entendimiento firmado el 20 de marzo de 2026, un instrumento de gobernanza que establece funciones y responsabilidades, así como un Plan de Acción que define objetivos, prioridades geográficas y temáticas, mecanismos de inversión, monitoreo y lineamientos para la implementación coordinada.

Durante el acto, Pedro Álvarez Icaza Longoria, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), señaló que la Declaración de Calakmul representa un punto de partida para convertir la voluntad política en cooperación, coordinación institucional y gobernanza. También destacó el papel de las comunidades indígenas y locales como actores fundamentales para la conservación, por lo que llamó a impulsar alternativas sostenibles como el turismo comunitario, la restauración y el manejo responsable de los recursos naturales.

En el primer año del Corredor se desarrollaron acciones conjuntas en materia de prevención y gestión de incendios forestales, restauración ecológica, agrobiodiversidad, capacitación, comunicación e intercambio técnico. Entre ellas destaca el Programa Intercultural de Gestión de Incendios Forestales, implementado en áreas protegidas de Tenosique, Tabasco, que combina conocimientos tradicionales con herramientas técnicas.

También se realizaron intercambios sobre restauración de paisajes forestales, manejo de programas de conservación, agrobiodiversidad y soluciones financieras, además de talleres trinacionales para autoridades de áreas protegidas.

Como parte del fortalecimiento de capacidades, personal técnico de los tres países recibió capacitación en el uso de drones para labores de conservación y monitoreo, así como formación especializada para mejorar la respuesta ante incendios forestales. También se impulsaron talleres de comunicación para fortalecer la difusión de contenidos sobre conservación.

Durante la conmemoración se entregó por primera vez el Premio al Mérito en la Conservación de la Gran Selva Maya, destinado a reconocer a personas y organizaciones que han contribuido de manera destacada a la conservación y gestión sostenible de la región. Los galardonados fueron Lynda Mary Florey Nicholls de Folan, de México; Jorge Sosa, de Guatemala, y Programme for Belize (PfB), de Belice.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Igor De la Roca, destacó que el primer aniversario representa un hito para la integración de Guatemala, México y Belice y para la puesta en marcha de acciones orientadas a conservar la región y promover un desarrollo sostenible que trascienda las fronteras.

A un año de la Declaración de Calakmul, los tres países han avanzado en la transformación de los compromisos políticos en acciones de cooperación, con el objetivo de fortalecer la conservación de la Gran Selva Maya y promover un manejo sostenible de sus recursos naturales y culturales.