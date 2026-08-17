Profeco publica “Guía de Regreso a clases 2026″

Profeco

Ante la cercanía del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, llamó a madres, padres, personas responsables de crianza, niñas, niños y adolescentes a consultar la Guía de Regreso a Clases 2026, en la cual pueden encontrar puntos clave que les permitan realizar un consumo responsable para volver a las aulas.

Escalante Ruiz informó que se lleva a cabo el monitoreo de 734 productos relacionados con el retorno a las aulas, como útiles escolares, uniformes y tenis, por lo que presentó el comparativo de precios de algunos de estos artículos. Expuso que un paquete de 12 piezas de colores de madera puede variar entre los 28.70 pesos y los 75 pesos y las tijeras desde 14.89 pesos y 26.90 pesos.

Finabien, considerada como la mejor remesadora del año

Respecto al Quién es Quién en el Envío de Dinero, el titular de la Profeco resaltó que durante un año Financiera para el Bienestar (Finabien) ha estado en el primer lugar de las remesadoras que más pesos da por los dólares enviados vía depósito a cuenta o transferencia desde Estados Unidos a México.

Mediante el ejercicio realizado por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados al 13 de agosto de 2026, Finabien pagó $6,987.38 pesos, y Ria Money Transfer dio menos ($6,559.17 pesos).

Respecto a la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de los Combustibles, Escalante Ruiz mencionó que próximamente se renovará el acuerdo entre empresarios del sector y el gobierno federal, a fin de contribuir en la estabilización de los precios de la gasolina regular y el diésel.

Añadió que 11 mil 725 estaciones de servicio venden el litro de gasolina por debajo de 24 pesos con un promedio nacional de 23.68 pesos y 8 mil 832 gasolineras comercializan el litro de diésel en menos de 27 pesos con un promedio de 27.01 pesos.

Al revisar los precios de los 24 productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el servidor público recordó que en total no debe rebasar los 910.00 pesos. Destacó que Bodega Aurrera Centro en Reynosa, Tamaulipas, tuvo el costo más bajo de 740.40 pesos y por el contrario, H-E-B Ejercito en Tampico, Tamaulipas, anotó el más caro de 932.75 pesos.

Asimismo, en cuanto al reporte Tlalnepantla, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala, y Tijuana, Baja California, resaltó que en las tres ciudades se comercializa la canasta por debajo del precio máximo acordado. Los datos completos se encuentran en el sitio Quién es Quién en los Precios.

Finalmente, en el seguimiento de productos de primera necesidad, expuso que en esta ocasión se revisó la cebolla blanca que forma parte de la canasta Pacic, cuyo precio promedio nacional fue 38.53 pesos. Por regiones del país, en el Centro Norte se encontró que desde 23.46 pesos es posible adquirir un kilo de este alimento y en el Sureste el más caro en 42.77 pesos.