Detienen a cuatro personas y aseguran armas y droga en Mapimí, Durango

Detienen a cuatro personas en Mapimí

Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres realizados en el municipio de Mapimí, Durango, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas y aseguraron armas de fuego, municiones, droga y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron el 15 de agosto, como parte de las acciones realizadas en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En el operativo participaron integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

Lo asegurado

Como resultado de las acciones, las autoridades aseguraron 12 armas de fuego, de las cuales ocho eran largas y cuatro cortas, además de 87 cargadores y 4 mil 715 cartuchos de diversos calibres.

También fueron decomisados 6.665 kilogramos de una hierba verde con características similares a la marihuana, un vehículo y equipo táctico diverso.

Los objetos fueron asegurados durante las labores de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuadas por las corporaciones en el municipio duranguense.

A disposición de la FGR

Las cuatro personas detenidas, junto con todo lo asegurado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Gómez Palacio, Durango.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.

Las Comandancias de la III Región Militar y 10/a. Zona Militar señalaron que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte de las acciones encaminadas a contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad duranguense.