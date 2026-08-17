Economía mexicana debilitada a dos años del gobienro de Sheinbaum: CEESP; endeudamiento al alza

El alza en la deuda pública presiona las finanzas del país

A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la economía de México se mantiene débil derivado de la incertidumbre generada por la reforma judicial y la permanencia de elevados niveles de violencia e inseguridad que se traducen en un frágil estado de derecho en el país, alerta el sector económico

“A casi dos años del inicio del nuevo gobierno la economía sigue debilitada y las expectativas acotadas”, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

El organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) establece que los niveles de incertidumbre en el país se mantienen elevados ante el hecho de que prácticamente todos los indicadores económicos continúan mostrando debilidad al inicio del segundo trimestre de este 2026.

La preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas –agrega----es un factor que ha generado incertidumbre sobre el buen desempeño de la economía para los siguientes años.

En este contexto, considera que el presupuesto para el 2027, que se entregará al Congreso a principios del próximo mes, será crucial para determinar la viabilidad de los esfuerzos de consolidación fiscal y la perspectiva futura de las finanzas públicas.

Admite que liberar recursos es muy complicado en medio de un entorno de numerosos programas y proyectos prioritarios del gobierno.

Detalla que el listado de programas prioritarios para 2026 representa 2.6 billones de pesos, monto equivalente al 30% del total de los ingresos públicos.

Si a esto se incluye el gasto por concepto de nómina, pensiones y costo financiero, como gastos irreductibles, en su conjunto equivale al 89% de los ingresos totales, reflejando el reducido margen de maniobra que se tiene.

En ese sentido, recalca que especialistas económicos y algunos organismos han mantenido cautelosos sus pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para el presente año, con una mejora para el siguiente, aunque se mantienen alejados de la expectativa oficial de 2.3%, que vaticinó el gobierno de la presidenta Sheinbaum, “que es por cierto el promedio anual del periodo 1994-2018 (2.3%)” , es decir, de los gobiernos priistas y panistas, que requiere el país para generar mejores condiciones de bienestar para la población.

DEUDA CRECIENTE

Sumado a esta situación, el CEESP advierte que el gobierno federal sigue aumentando la deuda del país y sus propias estimaciones oficiales sugieren que al cierre de 2026 la deuda habrá superado los 20 billones de pesos.

Ello llevará el costo financiero a 1.5 billones, cifra equivalente a 15.2% del gasto total, a 4.1% del PIB y cerca de 60% mayor de lo que se tiene previsto para inversión física.

Sólo para dimensionar el aumento del costo financiero del gobierno en los últimos años, al cierre del 2018 el pago de intereses fue equivalente a 2.5% del PIB.

CAIDA DE INVERSIÓN

Para el organismo de análisis del sector privado en México, es urgente lograr un ritmo de crecimiento elevado y sostenido para lo cual “es fundamental”, incrementar los niveles de inversión en el país.

Criticó que la inversión en infraestructura sigue siendo castigada en el gasto público a pesar de que es fundamental para estimular la actividad productiva.

En el periodo enero-junio de este año –acusó--la inversión física del sector público muestra una caída anual de 7.9% en términos reales, lejos del incremento de 10% estimado para todo 2026.

El CEESP alerta que en los últimos años, el desbalance del sector público y los débiles resultados en la búsqueda de la consolidación fiscal han llevado a tener que hacer uso de mayores niveles de endeudamiento.