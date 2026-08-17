Resultados del examen UNAM 2026 Examen UNAM 2026: ¿Cuándo publicarán los resultados? (Pexels)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en una fase final del proceso de su examen de admisión a nivel licenciatura.

¿Cuándo publicarán los resultados de la UNAM 2026?

Javier de la Fuente, secretario general de la institución, dio a conocer que la publicación de los resultados oficiales se realizará durante el último fin de semana de agosto, a unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar.

El funcionario institucional detalló que el análisis de la información se realiza en un esquema de fases consecutivas, por lo que no es posible liberar los folios aprobados de manera individual o por áreas antes de concluir la evaluación de la matrícula de los aspirantes seleccionados.

¿Por qué toma tiempo la asignación de lugares en la UNAM?

La selección e ingreso de los aspirantes a las licenciaturas de la UNAM involucra un procedimiento riguroso para garantizar la equidad en la asignación de los espacios educativos disponibles.

La primera fase consiste en la concentración total y sistematización de los exámenes aplicados a nivel nacional.

Posteriormente, se realiza el filtrado de los puntajes mínimos requeridos con base en la oferta de lugares en cada facultad, escuela y turno.

Finalmente, se lleva a cabo la asignación formal de los aspirantes seleccionados a los planteles de la Ciudad de México, el área metropolitana y las sedes universitarias en los estados.

Posibles modificaciones al esquema de aplicación

En torno a las inquietudes generadas por el formato de evaluación en línea, De la Fuente señaló que la comisión especial designada por la rectoría continúa con la revisión técnica del proceso.

Aunque el secretario general reconoció la pertinencia de integrar ajustes al modelo actual, la institución esperará las recomendaciones formales que la comisión emita sobre la continuidad o modificación de los exámenes en línea.