Experto remarca la necesidad de regular el diseño de plataformas digitales para la protección de los menores

Como parte de las sesiones informativas que se realizan cada lunes durante la conferencia mañanera con la participación de expertos que exponen la necesidad de regular el uso de dispositivos tecnológicos y redes sociales en niñas, niños, y jóvenes, el investigador de la Universidad del Sur de California y asesor de la oficina regulatoria del Reino Unido, Ravi Iyer, planteó la necesidad de establecer regulaciones que obliguen a las empresas tecnológicas a desarrollar productos más seguros en favor de los menores.

El especialista, quien trabajó durante cuatro años y medio en Meta en el diseño de redes sociales, señaló que los algoritmos no son neutrales, pues son creados para determinar qué contenidos reciben los usuarios, cuánto tiempo permanecen conectados y qué estímulos reciben.

Explicó que las plataformas suelen optimizar sus algoritmos con base en el comportamiento observado, como los clics, comentarios y tiempo de visualización, con el objetivo de incrementar la interacción o engagement. Alertó que este modelo de diseño genera, entre otras consecuencias, uso excesivo de los dispositivos, contacto no solicitado y exposición a contenido dañino entre menores.

Sin embargo, sostuvo que también podrían diseñarse para considerar las aspiraciones de los usuarios y promover hábitos más saludables.

Respecto a los efectos físicos y emocionales, advirtió que todavía no se conocen todas las consecuencias de largo plazo, pero existe evidencia sobre problemas relacionados con el exceso de tiempo frente a las pantallas, como menor actividad física y reducción del tiempo de sueño. Señaló que algunos estudios ubican en alrededor de cinco horas diarias el tiempo que los menores pasan utilizando estos productos, aunque algunos llegan a ocho o nueve horas.

Mencionó que se han observado riesgos asociados con ansiedad, depresión, comparación social, contacto con personas desconocidas y situaciones de abuso o extorsión mediante imágenes privadas. También señaló que algunos de estos problemas pueden agravarse por la falta de sueño y el uso excesivo de las redes sociales.

Entre los mecanismos que contribuyen a estos riesgos, identificó el scrolling infinito, la reproducción automática, las notificaciones, la gamificación mediante likes o rachas, los sistemas de recomendación personalizados y configuraciones de privacidad que pueden facilitar el contacto de adultos desconocidos con menores.

Así, sostuvo que no se debe demonizar la tecnología ni restringir el acceso a Internet, sino regular los productos cuyo diseño favorece conductas dañinas, diferenciándolos de aquellas plataformas que cuentan con mecanismos de protección adecuados.

Ya que, de esta manera, mejorar el diseño de las redes sociales puede contribuir no sólo a reducir los riesgos para los menores, sino también a favorecer su libertad de expresión, al generar entornos donde tengan menos temor de ser agredidos o manipulados por los sistemas de recomendación.