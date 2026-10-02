SRE y ONU fortalecen diálogo sobre derechos económicos, sociales y ambientales en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) realizaron la segunda edición del Foro “Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México”, con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas para fortalecer el ejercicio de estos derechos en el país.

El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y del cuerpo diplomático acreditado en México, quienes analizaron políticas públicas, programas sociales e iniciativas orientadas a ampliar el bienestar, reducir la pobreza y las desigualdades y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Durante la inauguración, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, señaló que la justicia social y los derechos humanos constituyen dimensiones vinculadas de un mismo proyecto de transformación.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer políticas públicas que coloquen a las personas como eje central de la acción gubernamental.

Durante la jornada se analizaron experiencias relacionadas con igualdad sustantiva y sistemas de cuidados; trabajo digno y protección social; salud y educación; territorio y sostenibilidad ambiental; participación social y acceso a la justicia, además de la incorporación transversal de los DESCA en las políticas públicas.

En el marco del foro, la OACNUDH presentó también la Guía Práctica sobre Corrupción y Derechos Humanos, como una herramienta para abordar la relación entre estas dos materias.

El encuentro permitió compartir buenas prácticas y productos de conocimiento que serán incorporados al Centro de Intercambio de Conocimientos sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Portal DESC) de la OACNUDH, con la finalidad de difundir experiencias desarrolladas en México y fortalecer la cooperación internacional.

Como resultado del foro, la SRE y la OACNUDH elaborarán una relatoría para identificar y difundir buenas prácticas nacionales con enfoque de DESCA y dar continuidad al intercambio iniciado durante la primera edición, así como a futuros encuentros.

Esta segunda edición contó con la participación de representantes de más de 35 instituciones públicas nacionales y organismos autónomos, 10 organismos y mecanismos internacionales, 10 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representaciones diplomáticas acreditadas en México.

La SRE señaló que el espacio permitió fortalecer el diálogo entre distintos sectores y promover el intercambio de experiencias orientadas a la protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México.