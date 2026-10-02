Gobierno prepara decreto para obligar a plataformas a retirar contenidos que inciten a la violencia

Secundaria Pública 13 del Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila

El gobierno federal prepara un decreto presidencial para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia, luego de que autoridades identificaron similitudes entre distintos episodios violentos registrados en escuelas del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), trabajará para que el decreto esté listo la próxima semana.

La propuesta surgió tras el ataque ocurrido en la Secundaria Pública 13 del Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años y exalumnos del plantel agredieron con armas blancas a docentes y estudiantes.

El hecho dejó una maestra fallecida y cuatro personas heridas, entre ellas dos docentes, uno de ellos en estado delicado, además de un alumno y una mujer reportada estable.

Sheinbaum señaló que las investigaciones de la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad han encontrado similitudes entre ese caso, otro registrado recientemente en Querétaro y otros episodios, en los cuales habría existido comunicación mediante redes sociales.

“Hay cosas que son delitos y tiene que haber un límite”, sostuvo la mandataria, quien explicó que el propósito es que las plataformas asuman parte de la responsabilidad y, cuando detecten comunicaciones relacionadas con posibles actos violentos, retiren los contenidos y los reporten a las autoridades.

Aclaró que la regulación deberá establecer con precisión qué materiales estarán sujetos a estas medidas para evitar que se conviertan en censura. La elaboración del decreto contará con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras instituciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el decreto establecerá obligaciones para las empresas digitales en materia de “detección, reporte y remoción oportuna” de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, además de mecanismos de coordinación con las autoridades.

Informó que el CNI también incrementará el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar contenidos, conductas o personas que pudieran representar riesgos relacionados con expresiones de “extremismo violento”.

Explicó que se reforzarán las investigaciones en fuentes abiertas para reconstruir actividades digitales, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios.

Precisó además que consultar contenidos o realizar una expresión en redes sociales no implica por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito, por lo que se buscará distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta.

La estrategia incluirá acciones dentro de las escuelas. El gobierno federal fortalecerá el programa ABC de las emociones, con asambleas para madres y padres de familia, además de instalar buzones confidenciales para detectar de manera temprana situaciones de riesgo.

También se establecerán mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes y se buscará una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención.

Claudia Sheinbaum llamó a las familias a mantenerse cercanas a sus hijas e hijos y recurrir a la Línea de la Vida ante cualquier conducta que genere preocupación, para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.

Además, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, adelantó que se analizarán mecanismos para dificultar que menores de edad abran cuentas en redes sociales sin intervención de sus padres.

El Ejecutivo también prevé impulsar reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por niñas, niños y adolescentes, con medidas de protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas.