“Hay infecciones en todos los sistemas de salud del mundo”, pero esto no es pretexto: IMSS

“Las infecciones hospitalarias existen en todos los sistemas de salud del mundo y los recién nacidos que requieren terapia intensiva se encuentran entre los pacientes más vulnerables, pero esto no es una excusa; es precisamente la razón para actuar”, indicó Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Zoé Robledo

El funcionario federal difundió un video en redes sociales para confirmar que son seis las muertes de bebés ocurridas en el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) de Guadalajara.

Zoé Robledo hizo su pronunciamiento luego de que se supo que las familias de tres recién nacidos que convalecían en dicho sanatorio, presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y una queja administrativa ante el IMSS.

Agregó que mientras se realizan las investigaciones, e incluso una auditoría, están separados de su cargo, el director del Hospital de Gineco-Obstetricia del CMNO y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Las muertes de los tres bebés cuyas familias ya denunciaron ocurrieron entre abril y julio de este año, pero las querellas fueron presentadas en agosto.

La principal sospecha es que los decesos se debieron a infecciones con la bacteria “Klebsiella pneumoniae” y con un hongo denominado “Candida albicans”.