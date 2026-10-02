Gobernación y CIDH acuerdan ruta de seguimiento a recomendaciones sobre desapariciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acordaron una ruta de trabajo para dar seguimiento a recomendaciones prioritarias relacionadas con la desaparición de personas, búsqueda e identificación humana y atención a víctimas.

El encuentro, realizado en la sede de Bucareli, dio continuidad a la reunión celebrada en mayo pasado, cuando la CIDH presentó su informe sobre desapariciones en México y formuló recomendaciones al Estado mexicano.

La ruta contempla la creación de un mecanismo especial de seguimiento, mediante el cual se busca fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación, identificación humana y atención a las familias.

Para ello, se prevé la coordinación entre autoridades federales y estatales, asistencia técnica de la CIDH, intercambio de información y evaluación de resultados. El mecanismo se concentrará en las recomendaciones consideradas prioritarias, aunque el resto de las observaciones formuladas por la Comisión Interamericana también tendrá seguimiento.

Durante la reunión, la Secretaría de Gobernación presentó avances relacionados con las reformas legales, el diálogo con colectivos de búsqueda y familias, los procesos de identificación humana y las acciones en materia de verdad, justicia y reparación.

La dependencia reiteró que la atención de las desapariciones constituye una prioridad del gobierno federal y señaló que se han fortalecido instituciones y procesos para atender a las víctimas y sus familias.

En el encuentro participaron por parte de Gobernación el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo; la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y la titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera.

También estuvieron presentes el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, el director general de Derechos Humanos de la Cancillería y representantes de la delegación de la CIDH encargados del seguimiento a la situación de las desapariciones en México.

Al concluir la reunión, las delegaciones visitaron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), donde revisaron los procedimientos de atención de los reportes de desaparición.

Durante el recorrido conocieron casos en los que la coordinación de las autoridades permitió obtener resultados positivos y revisaron los mecanismos empleados para dar seguimiento a cada reporte.

La Secretaría de Gobernación señaló que el trabajo conjunto con la CIDH permitirá mantener un seguimiento institucional de las recomendaciones y fortalecer las acciones destinadas a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y la atención de sus familias.