Sheinbaum: “2 de octubre no se olvida”; llama a evitar otra represión estatal

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (Presidencia de México/EFE)

A 58 años de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los hechos ocurridos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco forman parte de uno de los episodios más dolorosos de la historia de México y afirmó que una situación similar no debe repetirse.

La mandataria recordó a las víctimas y expresó su solidaridad con quienes vivieron aquellos acontecimientos y con sus familiares. Al iniciar su mensaje, afirmó que “hoy es 2 de octubre, no se olvida”.

Sheinbaum señaló que el Estado mexicano reconoció durante su administración la responsabilidad relacionada con la represión de 1968.

El 2 de octubre de 2024, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo mediante el cual se estableció el reconocimiento político de que los actos de violencia gubernamental cometidos contra integrantes del movimiento estudiantil constituyeron un crimen de lesa humanidad.

En ese mismo contexto, el gobierno federal ofreció una disculpa pública a las víctimas, familiares y sobrevivientes.

La Secretaría de Gobernación señaló entonces que la responsabilidad principal correspondió al presidente Gustavo Díaz Ordaz, con base en el reconocimiento de responsabilidad que el propio exmandatario realizó posteriormente.

El movimiento estudiantil de 1968 había surgido meses antes de la represión de Tlatelolco y planteaba, entre otras demandas, la libertad de presos políticos, libertades democráticas y el establecimiento de un diálogo con las autoridades.

Las movilizaciones formaron parte de una etapa de exigencias sociales y políticas por mayores libertades y democracia.

El 2 de octubre de 1968, miles de personas se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas, donde se produjo la represión que quedó como uno de los principales referentes de la historia contemporánea del país.

Al recordar los hechos, la presidenta subrayó la necesidad de mantener presente la memoria de las víctimas y evitar que la represión estatal vuelva a dirigirse contra movimientos sociales.

“Nuestra solidaridad siempre a quienes vivieron ese momento, a sus familiares”, expresó.

Al concluir su mensaje sobre la conmemoración, Sheinbaum reiteró que “nunca más, nunca más la represión del Estado a un movimiento social”.

La fecha también será recordada con movilizaciones en la Ciudad de México. La marcha principal está programada para las 16 horas y partirá de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con destino al Zócalo capitalino.