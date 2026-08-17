Exsecretario de Seguridad de Sinaloa deja la prisión; sería testigo colaborador de EU

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez (Archivo)

Fiscalía de NY — El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó la prisión de Brooklyn, en Nueva York, lo que apuntaría a que estaría negociando con el Gobierno de Estados Unidos para ser testigo colaborador sobre su presunta relación con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, del portal Entorno MX, el general Mérida abandonó la prisión después de haber estado preso durante tres meses, luego de que autoridades estadunidenses presentaron cargos en su contra por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La fuente refiere que el registros del Buró Federal de Prisiones de los EU resalta que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el pasado 11 de agosto. Hasta el momento, no se ha detallado si reingreso a algún otro centro penitenciario federal estadounidense.

Medios estadounidenses apuntan que aunque el extitular de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó a las autoridades tras haber aparecido en una lista de 10 funcionarios reclamados por la justicia de EU, el haber dejado la prisión de Brooklyn no significa que haya sido liberado, sino que podría estar en proceso de entrar al programa de testigos colaboradores que tiene la administración de Donald Trump.

ANTECEDENTE

El general en retiro Gerardo Mérida se entregó a las autoridades de EU el pasado 11 de mayo en Arizona y podría estar colaborando con fiscales y negociando un acuerdo que lo beneficie.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa figura en la lista presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia estadounidense por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en tráfico de drogas y posesión de armas, y en la que también aparecen el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza, así como Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía sinaloense entre otros.

De acuerdo con la Fiscalía de NY, los acusados conspiraron con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia EU y brindar protección a los narcos de ser investigados.

La Crónica de Hoy 2026