Hallan más de 1.6 toneladas de cocaína flotando en el mar frente a Michoacán; ya fueron aseguradas por la Marina

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 54 bultos con más de mil 600 kilogramos de cocaína que flotaban en el océano Pacífico, aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El hallazgo se realizó durante un operativo de patrullaje y vigilancia marítima.
De acuerdo con la dependencia, este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas por vía marítima y se suma a otro operativo realizado recientemente en una zona cercana.
Operativo se suma a otro decomiso de casi dos toneladas de cocaína
La Marina informó que este aseguramiento da continuidad a las acciones realizadas en una zona marítima contigua, donde personal de la Octava Región Naval interceptó una embarcación menor con aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína y detuvo a dos personas presuntamente relacionadas con el traslado del cargamento.
Durante un vuelo de patrullaje y vigilancia, elementos navales detectaron diversos bultos balizados flotando en el mar, por lo que desplegaron unidades de superficie para su localización y recuperación.
Como resultado del operativo, fueron asegurados 54 bultos que contenían cocaína, con un peso aproximado superior a mil 600 kilogramos.
Decomiso representa pérdidas por más de 340 millones de pesos
La Secretaría de Marina estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.
Asimismo, indicó que con esta acción se evitó que alrededor de tres millones 200 mil dosis de cocaína llegaran al mercado ilícito.
La dependencia reiteró que continuará realizando operaciones de vigilancia marítima para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en las costas mexicanas, en coordinación con las autoridades que integran la Estrategia Nacional de Seguridad.