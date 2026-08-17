INE explica las bajas de personal y asegura capacidad para el proceso electoral 2027

INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que mantiene la capacidad técnica, profesional y operativa para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027, luego de que surgieran versiones sobre bajas de personal en oficinas centrales. El organismo sostuvo que estas modificaciones no afectan sus funciones sustantivas ni el calendario rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un comunicado, el INE explicó que es necesario distinguir entre plazas estructurales, contrataciones por honorarios y personal incorporado de manera temporal para atender proyectos específicos, ya que no todas las bajas corresponden a puestos permanentes.

INE explica que las bajas corresponden a contratos temporales

El organismo electoral señaló que la conclusión de una relación contractual temporal no implica la desaparición de una plaza permanente ni la suspensión de las actividades de un área.

“La contratación y conclusión de servicios temporales forman parte de la operación institucional y responden a las distintas etapas del ciclo electoral. Durante los periodos de mayor actividad, el INE incorpora personal para atender proyectos determinados; una vez concluidos, las contrataciones asociadas también llegan a su término”, indicó.

Con ello, el Instituto buscó aclarar que los movimientos de personal forman parte de su operación habitual y que no comprometen los trabajos preparatorios para el proceso electoral.

INE reporta más de 11 mil movimientos de personal entre 2022 y 2025

De acuerdo con los registros institucionales, entre 2022 y 2025 se contabilizaron 11 mil 671 movimientos relacionados con bajas de personal en oficinas centrales.

El INE precisó que las variaciones más amplias se concentraron en áreas cuya carga de trabajo aumenta durante los procesos electorales, entre ellas la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Además, subrayó que para analizar las cifras correspondientes a 2026 es indispensable diferenciar la modalidad de contratación, la temporalidad y la relación de cada baja con la conclusión de proyectos específicos.

“La presentación conjunta de modalidades laborales diferentes impide conocer con precisión la naturaleza y el alcance de las bajas”, destacó el organismo.

INE asegura que las actividades rumbo a las elecciones de 2027 continúan

El Instituto Nacional Electoral afirmó que todas sus funciones sustantivas permanecen cubiertas y que las actividades preparatorias del Proceso Electoral Federal 2026-2027 avanzan conforme al calendario previsto.

Asimismo, reiteró que cuenta con personal especializado, procedimientos consolidados y experiencia institucional para garantizar la organización de las elecciones de 2027 con certeza, legalidad y profesionalismo.

“El Instituto cuenta con personal especializado, procedimientos consolidados y experiencia institucional para organizar las elecciones de 2027 con certeza, legalidad y profesionalismo”, concluyó el organismo.