Rechazan senadores de Morena que se haya aprobado ley “anti memes”; castiga piratería, reviran

Senado de la República aprobó reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Senadores de Morena rechazaron que la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial aprobada en la Cámara Alta busque censurar “memes” como acusan varios sectores y reviró que más bien protege el trabajo de artistas, artesanos, inventores, pequeños empresarios, y combate la piratería que afecta la economía popular.

Morales Toledo explicó que la iniciativa beneficia directamente a la población porque castiga la venta de mercancía ilegal, que suele ser de mala calidad y pone en riesgo la salud y la economía de las familias.

El legislador rechazó la narrativa de la oposición sobre una supuesta censura. “La crítica, la parodia y la libertad de expresión están garantizadas. Lo que se persigue es el lucro ilegal, no la opinión. Que quede claro: esta reforma protege la creatividad, no la silencia”, sostuvo.

Señaló que la reforma castiga la falsificación, protege el bolsillo de los consumidores y garantiza la libertad de expresión.

Además, establece que las víctimas puedan recibir una reparación del daño, con montos claros y objetivos, para que quienes viven de su creatividad no queden desprotegidos.

“Con esta reforma, un músico, un escritor, un artesano o un desarrollador de software podrán defender su obra y recibir compensación si alguien la explota sin permiso. Eso es justicia social”, subrayó. Destacó que la protección se extiende al entorno digital y a las obras antes de su lanzamiento oficial, lo que evita filtraciones que alimentan la piratería y afectan el ingreso de los creadores”, recalcó

Asimismo, señaló que la armonización con el T-MEC y los tratados de la OMPI traerá beneficios como mayor inversión, empleos mejor pagados y acceso a mercados internacionales para los productores mexicanos.

“Oaxaca es tierra de creadores. Esta reforma les da herramientas para vivir de su talento y no de la informalidad”, expresó, al recordar que diversos pueblos y comunidades han sido víctimas de piratería de sus obras por parte de empresas transnacionales

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, , Javier Corral, explicó que la ley busca impedir fraudes y suplantaciones, y no sancionar la crítica, la sátira o la parodia política.

“Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”, secundo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara