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“La crítica, la parodia y la libertad de expresión están garantizadas. Lo que se persigue es el lucro ilegal, no la opinión”, explicó el morenista, Antonino Morales Toledo

Rechazan senadores de Morena que se haya aprobado ley “anti memes”; castiga piratería, reviran

Por Alejandro Páez
Senado de la República aprobó reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Senadores de Morena rechazaron que la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial aprobada en la Cámara Alta busque censurar “memes” como acusan varios sectores y reviró que más bien protege el trabajo de artistas, artesanos, inventores, pequeños empresarios, y combate la piratería que afecta la economía popular.

Morales Toledo explicó que la iniciativa beneficia directamente a la población porque castiga la venta de mercancía ilegal, que suele ser de mala calidad y pone en riesgo la salud y la economía de las familias.

El legislador rechazó la narrativa de la oposición sobre una supuesta censura. “La crítica, la parodia y la libertad de expresión están garantizadas. Lo que se persigue es el lucro ilegal, no la opinión. Que quede claro: esta reforma protege la creatividad, no la silencia”, sostuvo.

Señaló que la reforma castiga la falsificación, protege el bolsillo de los consumidores y garantiza la libertad de expresión.

Además, establece que las víctimas puedan recibir una reparación del daño, con montos claros y objetivos, para que quienes viven de su creatividad no queden desprotegidos.

“Con esta reforma, un músico, un escritor, un artesano o un desarrollador de software podrán defender su obra y recibir compensación si alguien la explota sin permiso. Eso es justicia social”, subrayó. Destacó que la protección se extiende al entorno digital y a las obras antes de su lanzamiento oficial, lo que evita filtraciones que alimentan la piratería y afectan el ingreso de los creadores”, recalcó

Asimismo, señaló que la armonización con el T-MEC y los tratados de la OMPI traerá beneficios como mayor inversión, empleos mejor pagados y acceso a mercados internacionales para los productores mexicanos.

“Oaxaca es tierra de creadores. Esta reforma les da herramientas para vivir de su talento y no de la informalidad”, expresó, al recordar que diversos pueblos y comunidades han sido víctimas de piratería de sus obras por parte de empresas transnacionales

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, , Javier Corral, explicó que la ley busca impedir fraudes y suplantaciones, y no sancionar la crítica, la sátira o la parodia política.

“Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”, secundo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara

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