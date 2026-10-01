Ebrard dice que México está “más cerca” de nuevos acuerdos comerciales con EU

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer

Luego de sostener una reunión de casi una hora con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México se encuentra “cada día más cerca” de concretar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar en la reunión ministerial de Comercio del G20, en Milwaukee, donde los dos funcionarios dieron seguimiento a las negociaciones comerciales entre ambos países.

“Nos estamos acercando a muchas cosas. A avanzar, a acercar posiciones, resolver temas. Y ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando”, precisó Ebrard al hablar de las conversaciones comerciales.

Ebrard mencionó que México se encuentra en una posición favorable frente a otros socios comerciales de Estados Unidos, después de comparar su situación con la de economías como Turquía y Arabia Saudí.

“Pude constatar que estamos en una situación más favorable que los demás”, puntualizó.

El funcionario federal subrayó que esta posición permanecerá aun con los cambios que EU elabora en su política comercial. “Antes tenías una muy buena posición, llegó este gobierno, tenemos la mejor posición también. Y no esperamos que eso se mueva”, señaló.

El funcionario resumió la situación comercial mexicana frente a Estados Unidos como la de “el país que más exporta y que menos paga”.

Adicionalmente, reconoció que están pendientes las medidas estadounidenses contempladas en la sección 232, que aguardan aranceles de 25 por ciento sobre las exportaciones mexicanas de acero y vehículos.

Las negociaciones transcurren en lo que México y Estados Unidos avanzan en la revisión del T-MEC, proceso en el que se han abordado asuntos como el acero y aluminio, automóviles, seguridad económica, agricultura y trabajo.

México busca aumentar relaciones comerciales

Ebrard anunció una misión comercial mexicana a varios países europeos para la primavera de 2027, vinculada con la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

Incluso, reveló una segunda misión empresarial a Canadá prevista para el próximo año.

Respecto a India, el secretario de Economía destacó que el encuentro bilateral celebrado en Milwaukee iniciará una “nueva etapa” en la relación económica, con conversaciones sobre productos y sectores como el tequila, los vehículos y las autopartes.

Por último, sostuvo que México pretende prolongar su relación comercial con Estados Unidos, pero al mismo tiempo incrementar sus vínculos con otras economías frente los cambios que atraviesa el comercio internacional.

“Por eso hay que estar aquí, discutir y tratar de persuadir”, finalizó.

Con información de EFE