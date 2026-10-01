Mario Delgado: Gobierno Federal impulsa Sistema Nacional de Competencias

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que a través del Sistema Nacional de Competencias (CONOCER), en lo que va de la presente administración, se han entregado 791,873 certificados a estudiantes, trabajadores técnicos y profesionales

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, sostuvo que, la actual administración avanza en su política educativa, basada en una estrategia flexible que reconoce los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la vida y responde a las transformaciones del mundo laboral.

Al inaugurar la Primera Feria del Sistema Nacional de Competencias CONOCER 2026, enfatizó que del 2015 al 2025, se redujo en el país de 23 a 19% el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, y la población de 25 a 34 años sin educación media superior disminuyó de 55 a 40%, resultados obtenidos, subrayó porque, en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ya no se concibe a la educación como una mercancía, sino como un derecho”.

Ante representantes de instituciones educativas, empresas, sindicatos y organizaciones sociales, explicó que el Sistema Nacional de Competencias CONOCER reconoce oficialmente conocimientos y habilidades desarrollados mediante la experiencia laboral, aun cuando las personas no cuenten con un título académico tradicional, lo que ha permitido en la actual administración, la emisión de 791,873 certificados a estudiantes, trabajadores técnicos y profesionales.

“Esta política rompe paradigmas, desarma viejos prejuicios sobre quién sabe y quién no, democratiza el acceso a credenciales de alto impacto y transforma historias de vida”, sostuvo.

Esta visión, sostuvo el funcionario federal, se articula con la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al reconocer que cada persona llega al aula con saberes construidos a partir de su experiencia y que la educación cobra sentido cuando sirve para la vida y la comunidad.

Ante ello, resaltó los esfuerzos que se realizan en educación media superior para que los jóvenes del bachillerato nacional obtengan, además del certificado de bachillerato, un reconocimiento de formación técnica o de otras habilidades, avalado por una institución de educación superior.

Asimismo, sostuvo que ante la transformación del mercado laboral, los distintos subsistemas de Educación Media Superior trabajan en la certificación de saberes y competencias para brindar a las juventudes herramientas que les permitan adaptarse a las nuevas necesidades productivas.

Asimismo, resaltó que CONOCER contribuye a fortalecer el tejido productivo local con la certificación de competencias vinculadas con sectores como el alimentario, industrial, turístico y logístico, en concordancia con la estrategia del Gobierno de México para impulsar los polos de desarrollo regional y el Plan México.

Las certificaciones también contribuyen a fortalecer la seguridad y la calidad de servicios estratégicos, mediante la profesionalización de conductores, servidores públicos y trabajadores de sectores vinculados con la protección civil, los derechos humanos y otras áreas de atención a la población.

La directora general del CONOCER, Guillermina Alvarado, indicó que esta primera feria muestra el liderazgo de esta iniciativa, que desde el sector educativo constituye un motor para acompañar a los jóvenes en su preparación profesional, así como a los trabajadores de los sindicatos en sus procesos de especialización y profesionalización mediante esta estrategia de certificación.

El análisis del mercado y los estándares de competencia, dijo, permiten establecer referentes que orienten la capacitación, evaluación y certificación de competencias, con lo que en a dos años de la puesta en marcha de dicha estrategia se reconoce y dignifica el esfuerzo de quienes realizan actividades técnicas y profesionales, mediante alianzas con el sector industrial para fortalecer el profesionalismo y el bienestar de los trabajadores.