México y Qatar fortalecen relación bilateral con acuerdos de interés común

Qatar y México

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, recibió al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, quien realiza una visita de trabajo a México para llevar a cabo el III Mecanismo de Consultas en Materia de Interés Común.

En el encuentro, ambos diplomáticos dialogaron acerca de las oportunidades para acrecentar los vínculos económicos, comerciales y de inversión entre México y Qatar, con el objetivo de continuar fortaleciendo la relación bilateral.

Asimismo, Velasco y Al Muraikhi intercambiaron puntos de vista sobre la situación geopolítica actual y revisaron los avances registrados en los vínculos entre ambos países.

A la par, la SRE informó que los funcionarios suscribieron 2 acuerdos que alcanzarán continuar estrechando los lazos entre México y Qatar.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de los 51 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los 2 países, periodo el cual han implementado mecanismos de diálogo para tratar asuntos de interés común.

La visita de trabajo de Al Muraikhi afianza la realización del III Mecanismo de Consultas en Materia de Interés Común, espacio en el que representantes de ambas naciones dan seguimiento a temas de la agenda bilateral y examinan oportunidades de cooperación.

Con estas actividades, México y Qatar prosiguen el diálogo institucional y buscan aumentar los espacios de colaboración en los ámbitos económico, comercial y de inversión, al igual que intercambiar posturas de asuntos relacionados con el contexto internacional.

La Crónica de Hoy 2026