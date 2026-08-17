¿Línea suspendida por no registrarla? Así puedes restablecer tu servicio celular de inmediato (Pexels)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó en días pasados que las personas que aún no concluyen su registro de verificación celular, en los plazos establecidos, contarán con la suspensión del servicio.

Estos plazos iniciaron el pasado 15 de agosto y las líneas que se verían afectadas serían todas aquellas con terminación “0”.

La Comisión también estableció que las compañías telefónicas cuentan con un periodo de hasta 72 horas posteriores a la fecha límite, para dar inicio a la suspensión del servicio móvil sin una vinculación.

En caso de los números celulares que sean suspendidos, los usuarios podrán realizar la vinculación después de la fecha que las autoridades federales establecieron.

¿Dónde se puede vincular la línea telefónica?

Solo se tendrá que asociar el número celular con los datos personales para continuar con el servicio, por lo que los interesados deberán ingresar a:

La plataforma oficial de vinculación del operador

de vinculación del operador Acudir de forma presencial a los Centros de Atención a Clientes del servicio móvil.

La validación requiere una identificación oficial vigente con CURP, aunque en su modalidad remota existe la posibilidad de que se les puedan solicitar una imagen del documento y una prueba de vida.

¿Qué pasa si ya suspendieron mi servicio telefónico?

Aunque la suspensión no implica la pérdida definitiva del número telefónico el servicio regular será afectado por el corte del servicio. Estos son los plazos para vincular la línea telefónica.

La institución estableció que las compañías de servició telefónico del país iniciarán con la suspensión del servicio conforme al siguiente calendario establecido: