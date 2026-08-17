Llama Morena a cerrar filas con Sheinbaum; 4T “bajo ataque”, alerta

La presidenta Claudia Sheinbaum en defensa del mandato popular, asegura Morena (Edgar Negrete Lira)

Tras la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, la dirigencia nacional de Morena llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones de Estados Unidos y aseveró que la mandataria “está defendiendo con dignidad la soberanía nacional” .

Alertó que el pacto de confianza con el pueblo de México que representa la Cuarta Transformación “está bajo ataque “ porque representa una transformación que desplazó del poder a quienes se sentían dueños de México.

Fustigó que la “mafia del poder” celebra cualquier presión contra nuestro país si considera que puede obtener de ella una ventaja política y por ello presenta cualquier presión extranjera como una derrota de la transformación y como un triunfo propio.

“En su desesperación por recuperar sus antiguos privilegios, a la oposición no le importa el daño que pueda causar al país. Cree que debilitando a la Presidenta afecta únicamente a Morena, cuando lo que realmente pretende debilitar es el mandato del pueblo”, acusó

Morena sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la defensa de ese pacto y su firmeza representa la dignidad de un pueblo que ya no acepta que otros decidan por él.

“Al no ceder ante las presiones, está protegiendo la soberanía, la democracia y la decisión mayoritaria de continuar la transformación”, estableció

Po ello, , la dirigencia de Morena llamó a cerrar filas con la Presidenta Sheinbaum pues ello representa defender el mandato popular e impedir que los intereses derrotados en las urnas pretendan regresar al poder mediante la presión y el apoyo del extranjero.

“El pueblo decidió transformar a México. Frente al injerencismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo respetar la voluntad popular”, recalcó

En un posicionamiento, la dirigencia morenista recalcó que frente a las presiones que pretenden condicionar las decisiones de nuestro país, el gobierno de la 4T ha sostenido que México coopera y dialoga con todas las naciones, pero no acepta órdenes ni tutelas del extranjero.

“Ese es el asunto de fondo: se busca desconocer el derecho del pueblo de México a conducir su transformación y resolver sus asuntos mediante sus propias instituciones”, estableció

El partido guinda encabezado por Ariadna Montiel explicó que soberanía significa que ningún poder extranjero puede colocarse por encima de la voluntad popular y que ninguna presión externa puede utilizarse para alterar el mandato que millones de mexicanas y mexicanos expresaron libremente en las urnas.

“Como no ha logrado recuperar la confianza del pueblo, pretende encontrar en el extranjero la fuerza que no tiene dentro de México. Quiere regresar al poder y restaurar el régimen de corrupción, privilegios y negocios al amparo del gobierno. Quiere recuperar desde fuera el lugar que el pueblo no le ha otorgado en las urnas”, acusó

La Presidenta –insistió----ha asumido con firmeza su responsabilidad: representar con dignidad al pueblo de México y defender el Proyecto de Nación que recibió el respaldo de la mayoría.

Recalcó que en el l fondo se enfrentan dos proyectos de país: el del pueblo que decidió transformar a México y el de la mafia del poder, que busca recuperar mediante presiones extranjeras lo que perdió democráticamente.