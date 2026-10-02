Detienen en Zapopan a Miguel Ángel “N”, presunto último integrante de “Los Primos”

Detienen en Zapopan a Miguel Ángel “N”

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo en Zapopan, Jalisco, a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, identificado por las autoridades como el último integrante pendiente de captura de la organización delictiva conocida como “Los Primos”.

La detención ocurrió la noche del 1 de octubre, como resultado de una investigación desarrollada durante cerca de 300 días por las instituciones federales, que incluyó labores de inteligencia, análisis de información técnica y seguimiento de diversos movimientos.

De acuerdo con la FGR, los trabajos permitieron identificar distintos domicilios en México y movimientos relacionados con Miguel Ángel “N” en Francia, Grecia, Mónaco y España, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación y establecer su posible ubicación.

Con base en esta información, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizó un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, donde fue localizado el presunto integrante de “Los Primos”.

Durante el operativo se cumplimentó una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Tras su captura, Miguel Ángel “N” fue informado de sus derechos y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial para realizar los trámites correspondientes. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con el proceso judicial.

La autoridad judicial competente será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La FGR, Marina y SSPC señalaron que mantendrán la coordinación en materia de investigación e inteligencia, así como el intercambio de información, para combatir a la delincuencia organizada y las actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos, bajo los principios de legalidad y respeto al debido proceso.