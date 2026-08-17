Más de un millón de docentes participarán en el debate sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas

Más de un millón de docentes participarán en el debate sobre el uso de dispositivos digitales en las escuela (Moisés Pablo Nava)

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, más de un millón de maestros en más de 200 mil escuelas en todas las entidades federativas de nivel básico, participarán en el debate sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

Será en los días 24 y 25 de agosto cuando se implemente está discusión durante la semana en que los docentes regresan a las escuelas anticipadamente para preparar el siguiente ciclo escolar.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que luego de la consulta con los docentes, se pasaría al tema de cómo se puede trabajar para regular el scrolling infinito y cómo evitar el uso excesivo de contenidos que no son solicitados por las niñas y los niños, los adolescentes, como incluso abusos sexuales o temas que no tienen que ver con la niñez están incorporándose o contacto de personas mayores con los menores.

Destacó que esta discusión no es solamente un asunto de que el gobierno, ya que se pretende que los padres y madres de familia conozcan estos temas, que sean sensibles a lo que está ocurriendo con las redes sociales, que conozcan qué es lo que está pasando en otros países para la protección de las niñas y de los niños y generar un esquema que permita que el acceso a las redes sociales y a las plataformas sea seguro, y que, por lo tanto, no tenga estos problemas que están generando problemas psicológicos de angustia, de depresión en las niñas y en los niños y que al mismo tiempo no tengan acceso a otros temas que pudieran incluso convertirse en delitos.

Asimismo, remarcó que ya van 16 estados en el país que tiene la regulación de estos contenidos y el objetivo es poderlo regular en todo el país.