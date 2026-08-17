México concluye revisión de seguridad aérea de Estados Unidos y espera el resultado

Aerolínea renacida ZUMPANGO, EDOMEX, 09ENERO2025.- La aerolínea Mexicana de Aviación anunció en días pasados la cancelación de 8 rutas provocando que la empresa TAR se deslindara de la compañía y retirara 5 aeronaves que había puesto a su disposición, lo que provocó los rumores de que Mexicana solo contaba con dos unidades para operar. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que concluyó la semana de evaluación correspondiente al Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), realizada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), como parte del proceso para revisar los estándares de seguridad operacional de la autoridad aeronáutica mexicana.

De acuerdo con la AFAC, entre el 10 y el 14 de agosto de 2026 se atendieron todos los cuestionamientos planteados por los auditores y se entregaron las evidencias técnicas requeridas sobre los procesos, procedimientos y acciones implementadas en materia de seguridad aérea.

AFAC asegura que respondió todos los requerimientos de la FAA

La autoridad aeronáutica mexicana señaló que las preguntas formuladas durante la evaluación fueron contestadas en su totalidad y que la FAA reconoció la entrega de la información solicitada.

Las evidencias presentadas abarcaron los procesos, procedimientos y acciones desarrolladas por la AFAC para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional establecidos para la aviación civil.

AFAC informa que concluyó la evaluación IASA

Informe final de la FAA se conocerá en un plazo de 60 días

Con la conclusión de esta etapa del proceso, la Agencia Federal de Aviación Civil indicó que ahora se espera la emisión del informe final por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado, el dictamen será entregado en un plazo aproximado de 60 días y contendrá los resultados oficiales de la evaluación realizada a la autoridad aeronáutica mexicana dentro del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA).