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Los nuevos integrantes de los comités son ejidatarios y comuneros de los ejidos Topia, Valle de Topia y Salto de Camellones, así como de las comunidades, El Platanar, San Antonio, La Huerta y Anexo San Rafael, y Río y Papudos, pertenecientes a Topia y Canelas

Profepa instala siete comités de vigilancia ambiental en Durango

Por Diana Chávez Zea
Profepa instala siete comités de vigilancia ambiental en Durango

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) capacitó e instaló siete Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) en los municipios de Topia y Canelas, Durango, con la participación voluntaria de 112 habitantes de comunidades y ejidos de la región.

Las actividades se realizaron los días 6 y 7 de agosto en la localidad de Torance, municipio de Topia, en las instalaciones del Campamento Forestal de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral “Topia” S.C.

Los nuevos integrantes de los comités son ejidatarios y comuneros de los ejidos Topia, Valle de Topia y Salto de Camellones, así como de las comunidades, El Platanar, San Antonio, La Huerta y Anexo San Rafael, y Río y Papudos, pertenecientes a Topia y Canelas.

Durante la capacitación, los participantes recibieron conocimientos principalmente en materia forestal y de vida silvestre, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y contribuir a su prevención y protección.

Asimismo, se les explicó el procedimiento para informar a la Profepa sobre actos que puedan afectar al medio ambiente y presentar denuncias ambientales, a fin de facilitar una atención oportuna por parte de las autoridades.

La instalación de los siete CVAP permitirá reforzar la participación de las comunidades en la vigilancia y conservación de los recursos naturales de la Sierra Madre Occidental, además de mejorar la coordinación entre la población y las autoridades ambientales.

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