Profepa instala siete comités de vigilancia ambiental en Durango

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) capacitó e instaló siete Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) en los municipios de Topia y Canelas, Durango, con la participación voluntaria de 112 habitantes de comunidades y ejidos de la región.

Las actividades se realizaron los días 6 y 7 de agosto en la localidad de Torance, municipio de Topia, en las instalaciones del Campamento Forestal de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral “Topia” S.C.

Los nuevos integrantes de los comités son ejidatarios y comuneros de los ejidos Topia, Valle de Topia y Salto de Camellones, así como de las comunidades, El Platanar, San Antonio, La Huerta y Anexo San Rafael, y Río y Papudos, pertenecientes a Topia y Canelas.

Durante la capacitación, los participantes recibieron conocimientos principalmente en materia forestal y de vida silvestre, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y contribuir a su prevención y protección.

Asimismo, se les explicó el procedimiento para informar a la Profepa sobre actos que puedan afectar al medio ambiente y presentar denuncias ambientales, a fin de facilitar una atención oportuna por parte de las autoridades.

La instalación de los siete CVAP permitirá reforzar la participación de las comunidades en la vigilancia y conservación de los recursos naturales de la Sierra Madre Occidental, además de mejorar la coordinación entre la población y las autoridades ambientales.