Protección Civil alerta a la población por riesgo de deslaves durante temporada de lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llama a la población a mantenerse atenta ante las fuertes lluvias que se presentarán en gran parte del país este lunes. De tal manera que, exhortan a quienes habitan en zonas de laderas para que se mantengan alerta ante la aparición de grietas, hundimientos o escurrimientos de lodo.

Por ende, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros (mm) en los estados de Sinaloa y Nayarit. Asimismo, estima lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

De igual forma, contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos se anticipan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm; mientras que en Baja California se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

La CNPC indicó que las precipitaciones pronosticadas pueden reducir la permeabilidad de los suelos y aumentar el riesgo de deslaves, encharcamientos, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Asimismo, hacen una invitación a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos, vados ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, porque la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y automóviles con extrema facilidad; así como mantener limpias y despejadas alcantarillas y desagües, tanto en el hogar como en la vía pública, para evitar la acumulación de basura y prevenir inundaciones.

Por otra parte, el SMN anticipa temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora; mientras que se esperan valores de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 30 a 35 °C en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.