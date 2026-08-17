Realizan operativo forestal en 26 estados contra la tala ilegal

Del 27 al 31 de julio se llevó a cabo el tercer multioperativo forestal simultáneo en zonas críticas de 26 entidades federativas, como parte de las acciones permanentes para combatir la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el transporte ilícito de productos y subproductos forestales.

El operativo fue coordinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y contó con la participación de 527 elementos de la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, gobiernos estatales, fiscalías estatales y policías estatales y municipales.

El objetivo fue verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a lo largo de la cadena productiva forestal, desde el aprovechamiento de los recursos hasta su almacenamiento, transformación y transporte.

Durante el despliegue se instalaron 28 filtros de revisión al transporte, se realizaron nueve recorridos de vigilancia y se efectuaron 55 inspecciones. De estas, 10 correspondieron a predios con cambio de uso de suelo; 36 a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT); siete a aprovechamientos forestales y dos a predios afectados por incendios.

Como resultado de las acciones, las autoridades realizaron 27 clausuras, de las cuales 16 correspondieron a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales y 11 a predios donde se detectó cambio de uso de suelo ilegal en terrenos forestales.

Además, se aseguró un total de 3 mil 8.023 metros cúbicos de madera, 614 kilogramos de carbón, 3.120 kilogramos de tierra negra, seis vehículos y 82 piezas de maquinaria y herramienta de aserrío.

La Profepa señaló que este tipo de operativos forman parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la vigilancia forestal, combatir las actividades ilícitas y proteger los recursos naturales del país.

Los resultados por entidad son los siguientes:

En Aguascalientes, municipios de San José de Gracia y Rincón de Romos, se realizaron dos filtros de revisión al transporte forestal y no se detectaron irregularidades; todos acreditaron la legal procedencia de la materia prima mediante la remisión forestal correspondiente.

En Baja California Sur, en los municipios de Comondú, Mulegé y La Paz, se realizó una inspección por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, dos filtros de revisión al transporte y un recorrido de vigilancia, sin detectar irregularidades.

En Campeche, en los municipios de Champotón, Calakmul y Escárcega, se realizaron tres inspecciones a centros de almacenamiento de materias primas forestales, que derivaron en tres clausuras totales temporales y el aseguramiento de 44 kg de carbón vegetal y 72 trozas de granadillo (Cordia dodecandra), con un volumen de 16.50 m³ rollo. Además, se instalaron dos filtros de revisión al transporte, sin detectar irregularidades.

En Chiapas, municipio de Comitán de Domínguez, se realizaron cuatro inspecciones a centros de almacenamiento, de las cuales dos derivaron en clausuras totales temporales y el aseguramiento de 573.54 m³ de pino aserrado, 132.05 m³ de pino en rollo, 285 piezas de madera en rollo y maquinaria; las otras dos inspecciones no detectaron irregularidades.

En Chihuahua, en los municipios de Guadalupe y Calvo e Hidalgo del Parral, se realizó una inspección a un aprovechamiento forestal y tres a centros de almacenamiento; lo que derivó en el aseguramiento precautorio de 10 reembarques forestales que amparan 328.645 m³ de madera en rollo de pino; las demás inspecciones no registraron irregularidades.

En Colima, en los municipios de Villa de Álvarez y Armería, se realizaron dos inspecciones a centros de almacenamiento y una a un aprovechamiento forestal en una superficie de 2.64 hectáreas, donde se verificó el derribo de 22.58 m³ de especies forestales, por lo que se inició procedimiento.

En Coahuila, en los municipios de Arteaga, San Pedro y Viesca, se detectó afectación de cobertura vegetal sin autorización, por lo que se impuso clausura total temporal. Además, se inspeccionaron dos centros de almacenamiento, sin detectar irregularidades.

En Durango, en los municipios de Simón Bolívar, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, se realizó una inspección por cambio de uso de suelo, donde se detectó un proyecto minero de explotación de bentonita que afectó 3.75 hectáreas de terreno forestal, por lo que se impuso clausura total temporal. Se realizó un filtro de revisión al transporte, sin detectar irregularidades.

En Guerrero, en los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Acapulco, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo de Azueta, se instalaron cuatro filtros de revisión al transporte, se revisaron 30 autos por filtro, no se detectaron irregularidades.

En Jalisco, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, se realizaron tres inspecciones por cambio de uso de suelo, por lo que se impuso clausura total temporal en los tres casos. Además, se inspeccionó un predio afectado por un incendio en una superficie de 509 m², donde se inició el procedimiento correspondiente.

En el Estado de México, se llevó a cabo un operativo forestal en la comunidad de San Lorenzo Malacota, municipio de Morelos, en la zona crítica forestal de la “Sierra de las Cruces”, ubicada en el Bosque de Agua, donde se realizaron cinco inspecciones en aserraderos que derivaron en cuatro clausuras totales temporales y su desmantelamiento con el aseguramiento de 8 maquinarias y herramientas de aserrío , 3 camionetas, 14.356 m³ de madera aserrada y 14.485 m³ de madera en rollo de pino y oyamel.

En Michoacán, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y su área de influencia (municipios de Zitácuaro, Ocampo, Angangueo Aporo, Irímbo, Senguio, Tlalpujahua, Hidalgo), así como en los municipios de Madero, Pátzcuaro, Morelia y Charo, se detectaron afectacióones en 10,034 m² por remoción de cobertura vegetal y tala de pino, encino y cedro blanco, con un volumen de 11.212 m³, por lo que se impusieron dos clausuras totales temporales. Se realizaron 22 acciones de inspección y vigilancia, se aseguraron 1,460 m³ de madera en aserraderos.

En Morelos, en el municipio de Huitzilac, dentro del “Bosque de Agua”, se instaló un filtro de revisión al transporte en la carretera federal México-Cuernavaca, donde se aseguró un camión que transportaba 3.120 m³ de tierra de monte, al no acreditar su legal procedencia.

En Nayarit, en Bahía de Banderas, se impusieron dos clausuras totales temporales en dos predios con cambio ilegal de uso de suelo en los que se pretendía hacer vialidades y un fraccionamiento turístico.

En Nuevo León, en los municipios de Galeana y General Zaragoza, se realizó una inspección por cambio de uso de suelo que detectó obras y actividades sin autorización en una superficie de 1,794 m², por lo que se impuso clausura total temporal.

En Oaxaca, en Tlaxiaco, se realizó una inspección a un centro de almacenamiento que no acreditó su legal funcionamiento ni la procedencia de las materias primas forestales, por lo que se impuso clausura total temporal y se aseguraron precautoriamente 2,416 piezas de madera labrada de pino, con un volumen de 44.84 m³ y equipo para su transformación.

En San Luis Potosí, en el municipio de Zaragoza, se realizaron dos filtros de revisión al transporte en la carretera federal 70 Tampico-Sánchez Román; no se detectaron irregularidades.

En Sonora, en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Huatabampo y Guaymas, se realizaron dos filtros de revisión al transporte y dos recorridos de vigilancia, sin detectar irregularidades.

En Tabasco, municipios de Cárdenas, Cunduacán y Centro, se realizaron dos filtros, una inspección a un centro de almacenamiento y a un aprovechamiento forestal. Se aseguraron 25.2 m³ de madera de parota, 570 kg de carbón vegetal y 89 piezas de madera de pino y maculis, con un volumen total de 2.128 m³; además, se impuso clausura total temporal al centro por no acreditar su legal funcionamiento ni la legal procedencia de las materias primas forestales.

En Tamaulipas, municipios de Altamira y Abasolo, se realizaron inspecciones a un centro de almacenamiento y a dos aprovechamientos forestales. En Altamira se detectó afectación de 12,895 m² de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, por lo que se impuso clausura total temporal; en uno de los aprovechamientos se detectaron irregularidades menores y se inició el procedimiento correspondiente, mientras que las demás inspecciones no registraron irregularidades.

En Tlaxcala, municipio de Tlaxco, se realizó un filtro de revisión al transporte, donde se aseguró un tráiler que transportaba 200 tarimas, con un volumen de 5.058 m³ de madera de pino y hule, por no acreditar su legal procedencia.

En Veracruz, municipio de Altotonga, se inspeccionó un centro de almacenamiento donde no se acreditó la legal procedencia de la madera y se detectaron inconsistencias en las entradas y salidas, por lo que se impuso clausura total temporal y se aseguraron 225.573 m³ de madera de pino.

En Zacatecas, municipio de Valparaíso, se realizó una inspección a un centro de almacenamiento, sin detectar irregularidades. La visita permitió obtener información sobre flujos ilegales de madera y predios donde presuntamente se realizan actividades forestales ilícitas, por lo que se inició el procedimiento correspondiente.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, se visitó un centro de almacenamiento donde se detectaron inconsistencias en la documentación para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales, por lo que se aseguró 1.165 m³ de madera de nogal.