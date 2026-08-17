Regreso a clases 2026: Profeco recomienda comprar con esta guía de precios, ¿cuáles son los más económicos?

Regreso a clases CIUDAD DE MÉXICO. 17AGOSTO2026.- Dos semanas faltan para el regreso a clases del nivel básico, y padres de familia junto con los alumnos realizan las compras de útiles escolares. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó la Guía de Regreso a Clases 2026 e invitó a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes a utilizarla para realizar compras informadas y un consumo responsable de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, informó que la Profeco monitorea 734 productos relacionados con el regreso a clases, entre ellos útiles escolares, uniformes y tenis, con el propósito de comparar precios y orientar a las familias.

Profeco compara precios de útiles escolares

Como parte del monitoreo, la dependencia dio a conocer que un paquete de 12 colores de madera puede costar entre 28.70 y 75 pesos, dependiendo de la marca y el establecimiento.

En el caso de las tijeras escolares, los precios oscilan entre 14.89 y 26.90 pesos.

La Profeco recomendó consultar la Guía de Regreso a Clases 2026 antes de realizar las compras para comparar precios y elegir las opciones que mejor se adapten al presupuesto familiar.

Profeco

Finabien lidera el envío de remesas, según Profeco

Durante la presentación del programa Quién es Quién en el Envío de Dinero, Iván Escalante destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene, desde hace un año, como la institución que entrega más pesos por los dólares enviados desde Estados Unidos a México mediante depósito o transferencia.

Con un ejercicio basado en un envío de 400 dólares, utilizando el tipo de cambio observado al 13 de agosto de 2026, Finabien entregó 6 mil 987.38 pesos, mientras que Ria Money Transfer pagó 6 mil 559.17 pesos.

Gasolina y canasta básica mantienen seguimiento de precios

El titular de la Profeco informó que próximamente se renovará el acuerdo entre el Gobierno de México y empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización del precio de la gasolina regular y el diésel.

Indicó que 11 mil 725 estaciones de servicio venden el litro de gasolina regular por debajo de 24 pesos, con un promedio nacional de 23.68 pesos, mientras que 8 mil 832 gasolineras ofrecen el diésel por menos de 27 pesos, con un promedio de 27.01 pesos por litro.

Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), recordó que la canasta de 24 productos no debe superar los 910 pesos. En la revisión más reciente, Bodega Aurrera Centro, en Reynosa, Tamaulipas, registró el precio más bajo con 740.40 pesos, mientras que H-E-B Ejército, en Tampico, Tamaulipas, presentó el costo más alto con 932.75 pesos.

Además, destacó que en Tlalnepantla (Estado de México), Tlaxcala y Tijuana la canasta básica se comercializa por debajo del precio máximo acordado.

Cebolla blanca registra diferencias de precio según la región

En el seguimiento de productos de primera necesidad, la Profeco informó que el precio promedio nacional de la cebolla blanca fue de 38.53 pesos por kilogramo.

Por regiones, el menor precio se encontró en el Centro-Norte, donde puede adquirirse desde 23.46 pesos por kilo, mientras que el precio más alto se registró en el Sureste, con 42.77 pesos por kilogramo.