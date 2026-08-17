Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos por terremoto en Colombia (José Méndez/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el fallecimiento de dos connacionales durante el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, de magnitud 7.4; aseguró que la cancillería se mantiene en contacto con las familias de las víctimas.

Informó que con apoyo de la SRE las familias de los mexicanos fallecidos fueron trasladados a Colombia.

La embajada de México en Colombia informó el viernes pasado que dos mexicanos que se encontraban en la Alcaldía de Pereira, permanecían en la lista de personas no localizadas.

En los primeros días posteriores al terremoto, el Gobierno mexicano también trabajó en la localización y atención de sus ciudadanos afectados y repatrió a 36 mexicanos, según reportes difundidos durante la emergencia.

La confirmación ocurre una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el pasado 10 de agosto el occidente colombiano, con epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El desastre ha dejado cerca de 290 fallecidos, más de 4.000 heridos y más de un centenar de desaparecidos, mientras continúan las labores entre los escombros en las zonas afectadas, entre ellas Cali y Pereira.