Sheinbaum destacó que actualmente 16 entidades ya regulan uso de celulares en las escuelas

Toma impulso la regulación de teléfonos celulares e las escuelas Toma impulso la regulación de teléfonos celulares e las escuelas (Archivo/Cuartoscuro)

En busca de avanzar en leyes y lineamientos que regulen el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica durante las clases y evitar distracciones, mejorar el aprendizaje y prevenir el ciberacoso, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en 16 de los 32 estados del país ya regulan el uso de celulares y tabletas inteligentes en los centros educativos.

La intención es que las decisiones que se tomen consideren las características de cada comunidad escolar y no solamente establezcan una prohibición general.

En días recientes, docentes han planteado algunas recomendaciones para enfrentar el uso excesivo de dispositivos inteligentes, entre ellas fomentar un uso crítico y equilibrado de la tecnología, establecer acuerdos entre familias y maestros, fortalecer el trabajo colegiado y generar espacios de diálogo entre estudiantes.

Estos planteamientos forman parte de una discusión más amplia sobre el papel que deben tener los teléfonos celulares, las redes sociales y otras herramientas digitales dentro de la educación.

Sheinbaum se ha pronunciado sobre este tema y señaló que el objetivo no es simplemente prohibir los dispositivos, sino discutir como sociedad cuál puede ser su utilidad dentro de las escuelas y bajo qué condiciones deberían utilizarse. Sheinbaum indicó que los padres de familia también deben estar informados para poder dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de los dispositivos digitales.

La preocupación de las autoridades se relaciona con el tiempo que niñas, niños y adolescentes pueden permanecer utilizando teléfonos celulares y redes sociales, además de los posibles efectos que esto puede tener en sus actividades escolares y en la convivencia.

Al respecto, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que se convocó a más de un millón de maestras y maestros de educación básica a participar en una consulta sobre el uso de dispositivos digirales dentro de las escuelas.

La consulta se realizará los días 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Escolar, y contempla la participación de docentes de preescolar, primaria y secuandaria de todo el país.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la consulta se llevará a cabo en más de 200 mil escuelas de educación básica de las 32 entidades federativas. El objetivo es conocer las experiencias y opiniones de los profesores sobre la presencia de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las aulas.

El titular de la SEP planteó que sean los propios docentes quienes participen en la discusión sobre las medidas que podrían aplicarse para para regular el uso de estos aparatos.

El funcionario señaló que se busca abrir un espacio para que maestras y maestros puedan proponer, debatir y analizar qué hacer frente a la presencia de dispositivos digitales en las escuelas.

La discusión ocure en medio de un debate nacional sobre el uso de teléfonos celulares por parte de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades educativas han señalado que la tecnología puede tener beneficios para el aprendizaje, pero también existen preocupaciones por el uso excesivo de estos dispositivos.

Uno de los temas que se busca analizar es la manera en que los teléfonos celulares y las redes sociales pueden afectar la concentración y la convivencia de los estudiantes dento de las escuelas.

Mario Delgado destacó que las opiniones de los maestros serán importantes para construir acuerdos sobre el uso de dispositivos digitales en las aulas.

Con esta participación, la SEP busca reunir información directamente de las comunidades educativas para avanzar en una estrategia nacional sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

El debate continuará en las próximas semanas y se espera que las opiniones de maestros, familias y otros integrantes de la comunidad educativa contribuyan a definir las medidas que se implementarán en los planteles de educación básica del país.