Sheinbaum duplicará espacios para bachillerato; prevé 400 mil nuevos lugares

Sheinbaum duplica meta de espacios para bachillerato y prevé 400 mil nuevos lugares (Gabriel Monroy/Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno duplicará la meta de nuevos espacios para estudiantes de educación media superior y buscará alcanzar 400 mil lugares para bachillerato durante su administración.

El anuncio representa un aumento respecto a la meta inicial de 200 mil espacios que había sido planteada anteriormente por el Gobierno Federal. La decisión responde, principalmente, a la demanda que existe en distintas ciudades del país para ingresar a las escuelas de nivel medio superior.

Sheinbaum explicó que en algunas zonas la necesidad de espacios educativos ha sido mayor de la que se había calculado. Como ejemplo, mencionó el caso de Tijuana, Baja California, donde la demanda llegó a duplicar los espacios que fueron creados mediante el programa de ampliación del bachillerato.

Ante esta situación, la presidenta señaló que se tomó la decisión de continuar con la construcción y ampliación de planteles para atender a un mayor número de jóvenes. La nueva meta contempla generar por lo menos 400 mil lugares para estudiantes de educación media superior. Con ello, el Gobierno de México busca ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan continuar sus estudios después de terminar la secundaria.

El anuncio se relaciona con el proyecto de fortalecimiento de la educación media superior que impulsa la actual administración federal. La presidenta ya había establecido en abril una meta de 200 mil nuevos espacios para bachillerato durante el sexenio. Sin embargo, debido a la demanda registrada en diferentes regiones, esta cantidad fue modificada al doble.

Uno de los objetivos es evitar que los jóvenes tengan que abandonar sus estudios por falta de un lugar disponible en una escuela cercana a su domicilio. La falta de espacios en algunas ciudades representa uno de los principales retos para las autoridades educativas, debido al crecimiento de la población y al aumento en la cantidad de estudiantes que buscan ingresar al bachillerato. El Gobierno Federal plantea que la ampliación de la infraestructura educativa permita atender esta situación y ofrecer más opciones a los estudiantes.

La estrategia incluye la creación de nuevos planteles y la ampliación de espacios en instituciones que ya se encuentran en funcionamiento. Además, se busca que los nuevos lugares respondan a las necesidades de cada región. Esto significa que las autoridades deberán identificar las zonas donde existe mayor demanda y dirigir hacia ellas los nuevos proyectos educativos.

La educación media superior es una etapa importante para los jóvenes, debido a que permite continuar con la preparación académica y también puede facilitar el acceso posterior a una carrera universitaria o a una capacitación para incorporarse al mercado laboral. En este sentido, la ampliación de espacios busca beneficiar principalmente a los estudiantes que concluyen la secundaria y requieren una opción para continuar con sus estudios.

La presidenta ha señalado que la educación es una de las prioridades de su administración, por lo que se han impulsado proyectos para aumentar la infraestructura y mejorar las oportunidades para los jóvenes.

El anuncio de los 400 mil nuevos lugares se suma a otras acciones relacionadas con la ampliación de planteles de educación media superior en diferentes estados. Uno de los proyectos mencionados recientemente es la construcción y apertura de planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, como parte de las acciones educativas que se desarrollan en distintas regiones del país.

Para las autoridades, el reto no solamente consiste en construir aulas, sino también en garantizar que los nuevos espacios cuenten con las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan recibir una educación adecuada.La ampliación también deberá considerar la disponibilidad de docentes, equipamiento, servicios básicos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de los planteles.

Con la nueva meta, el Gobierno de México busca que más jóvenes tengan acceso a una escuela de bachillerato y puedan continuar su preparación académica. La decisión de duplicar la cantidad prevista inicialmente muestra que la demanda educativa ha sido mayor a la estimada en algunas regiones.

El gobierno federal continuará con la planeación de los proyectos para determinar dónde serán construidos los nuevos espacios y cuáles planteles podrán ampliar su capacidad. Con estas acciones, la administración de Claudia Sheinbaum pretende ampliar la cobertura de educación media superior y reducir el número de jóvenes que se quedan sin un lugar para estudiar.