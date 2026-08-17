MegaBachetón 2026 suma más de 58 mil kilómetros de carreteras atendidas: se repararon más de 45 mil baches

MegaBachetón 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, en lo que va de 2026, el programa MegaBachetón ha atendido 58 mil 542 kilómetros de carreteras federales, mediante trabajos de conservación, reparación de baches y mantenimiento de la infraestructura vial en distintas regiones del país.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, las labores forman parte de la estrategia para mejorar las condiciones de la Red Carretera Federal Libre de Peaje y garantizar una circulación más segura para los usuarios.

MegaBachetón 2026 repara más de 45 mil baches

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT detalló que, durante el periodo reportado, se repararon 45 mil 492 baches y se atendieron 38 millones 932 mil 429 metros cuadrados de superficie.

Para estas acciones, la dependencia desplegó a 17 mil 479 trabajadores organizados en 817 cuadrillas, con el apoyo de 5 mil 366 máquinas especializadas.

Además de la reparación de baches, se realizaron trabajos de limpieza de carreteras, mantenimiento de drenajes y labores de señalización. En este rubro se atendieron 145 mil 574 metros cuadrados de superficie mediante el uso de 23 mil 437 toneladas de mezcla asfáltica.

MegaBachetón 2026

SICT realiza mantenimiento mayor en carreteras federales

La SICT explicó que la conservación periódica incluyó mantenimiento mayor de la capa de rodadura, reposición de pavimento y reconstrucción de cunetas.

Como parte de estas labores, se dio mantenimiento a una superficie de 38 millones 786 mil 855 metros cuadrados, para lo cual se utilizaron 4 millones 460 mil 488 toneladas de mezcla asfáltica.

La dependencia también destacó el uso de Trenes de Pavimentación, equipos especializados que permiten reducir costos, optimizar tiempos y hacer más eficientes los trabajos de conservación.

Programa MegaBachetón continuará en dos etapas

La SICT informó que, mediante los Trenes de Pavimentación, se brindó mantenimiento a 900 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Finalmente, señaló que el Programa MegaBachetón 2026 contempla dar mantenimiento, en dos etapas, a los más de 45 mil 600 kilómetros que conforman la red de carreteras federales libres de peaje en México.