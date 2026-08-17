Tláloc andará “bravo”: Protección Civil alerta por lluvias intensas y riesgo de deslaves en estos estados

Posibles deslaves CIUDAD DE MÉXICO, 11AGOSTO2026.- Debido a las intensas lluvias en la ciudad se registró un deslave de tierra y la caída de barda de contención en la colonia San Nicolás. Pese al riesgo que implica la posible caída del segundo tramo de la barda, el deslave más tierra, así como el arrastre de escombro por las continuas lluvias, autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras siguen sin atender la emergencia. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a mantenerse atenta ante el pronóstico de lluvias fuertes e intensas previsto para este lunes en gran parte del país. La dependencia advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Además, pidió a las personas que viven en zonas de laderas mantenerse alertas ante la aparición de grietas, hundimientos o escurrimientos de lodo, ya que podrían ser señales de un deslizamiento de tierra.

Estos estados tendrán las lluvias más intensas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Sinaloa y Nayarit.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Asimismo, habrá chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, mientras que en Baja California se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Protección Civil pide evitar zonas de riesgo durante las lluvias

La CNPC advirtió que las precipitaciones pueden reducir la permeabilidad del suelo y aumentar el riesgo de deslaves, además de provocar encharcamientos, inundaciones y el incremento repentino del nivel de ríos y arroyos.

Por ello, recomendó no intentar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, ni a pie ni en vehículo, debido a que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y automóviles en cuestión de segundos.

También pidió mantener limpias las alcantarillas y los desagües en viviendas y espacios públicos para evitar la acumulación de basura y reducir el riesgo de inundaciones.

Persistirá el ambiente muy caluroso en varios estados

Además de las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas superiores a los 45 grados Celsiusen Baja California y Sonora.

Se esperan máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán temperaturas de 35 a 40 grados.

Finalmente, en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro se prevén temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius.