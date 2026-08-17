Tratar como asunto de soberanía la revocación de visa de Andy es absurdo: PAN en la Cámara

Andy López Beltran El hijo de AMLO se queda sin visa para entrar a EU

La diputada del PAN, en la Cámara de diputados, Margarita Zavala afirmó que haber hecho el tema de la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán un asunto de soberanía nacional, pone en riesgo la imagen del país y de las y los mexicanos, incluso calificó que “es absurdo”.

En declaraciones a medios de comunicación, la legisladora sostuvo que la decisión sobre el otorgamiento o revocación de una visa corresponde a las atribuciones soberanas del país que la emite, por lo que consideró innecesario convertir el caso en un tema de carácter nacional.

“Es un absurdo, es una tontería no entender que la visa es un acto, en todo caso, soberano de un país, como nosotros tenemos las propias visas”, afirmó.

La diputada también cuestionó la reacción de legisladores de Morena ante el caso, particularmente la publicación de desplegados en respaldo de López Beltrán, al considerar que algunos integrantes del partido pudieron haber evitado involucrarse en el tema.

“Me pareció también por Morena un exceso de agachamiento. Yo creo que la mitad saben muy bien que no debieron haber salido a firmar desplegados... Eso es verdaderamente absurdo, ridículo y bueno, y lo que siguió todavía peor”, insistió.

Por ello, la diputada panista llamó a los integrantes del gobierno y de Morena a concentrarse en sus responsabilidades y en la conducción del país, en lugar de mantener una defensa política alrededor del caso.

“Espero que más bien se concentren en gobernar y no en seguir defendiéndose y que haya justicia”, concluyó.

Sobre los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, hizo referencia a que se han restringido las libertades desde hace tiempo, “lo hicieron a través de las listas, pero solo los lineamientos de los supuestos derechos de audiencia es una expresión de la restricción de libertades”.

“Se aventaron una lista negra, una lista como las que hacía Stalin, una lista como las que se hacían en Argentina, es decir, por regímenes totalmente dictatoriales, en los que me han conseguido el honor de estar, mi nombre ahí, incluso gente de mi familia, pero además periodistas y muchos otros que, a decir verdad, hasta faltaron algunos y eso es también una expresión de la falta de libertad en nuestro país”, lamentó.