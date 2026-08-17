Wall Street Journal alerta sobre intentos de censura en México por lineamientos para medios

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México han generado una creciente controversia y llegaron al debate internacional luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal advirtiera sobre un posible intento de censura por parte del actual gobierno federal.

En un artículo de opinión publicado este lunes, la columnista Mary Anastasia O’Grady argumentó que la propuesta “da luz verde a la censura”, al considerar que convierte a una agencia gubernamental en árbitro de la verdad en materia informativa. El texto destaca que periodistas, escritores, intelectuales y empresarios mexicanos han expresado preocupación por el alcance de los lineamientos.

La crítica del diario estadounidense se centra en la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependencia que sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, tenga un papel relevante en la supervisión de contenidos transmitidos por radio y televisión.

¿Qué propone la regulación?

Los lineamientos se encuentran actualmente en consulta pública, proceso que comenzó el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto. La CRT explicó que el objetivo de la propuesta es establecer mecanismos para que radioescuchas y televidentes puedan ejercer sus derechos de audiencia frente a los medios de comunicación.

Entre las obligaciones contempladas se encuentra que los concesionarios de radio y televisión cuenten con códigos de ética, defensorías de las audiencias y procedimientos para recibir y atender quejas de los ciudadanos.

Uno de los puntos que ha provocado mayor controversia es la posibilidad de que la autoridad realice monitoreos sobre los contenidos de los medios. Especialistas han mencionado que una eventual intervención de la CRT en la valoración de la información podría generar riesgos para la libertad editorial y de expresión.

Actualmente, las plataformas digitales no están consideradas dentro de estos lineamientos, que están dirigidos a los concesionarios de radio y televisión.

Sheinbaum rechaza que exista censura

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que la regulación tenga como propósito silenciar a los medios de comunicación.

Sheinbaum expresó en que los lineamientos buscan garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz y contar con mecanismos para presentar quejas o solicitar rectificaciones cuando consideren que se difundió información incorrecta.

A su vez, la presidenta ha reconocido que algunos aspectos de la propuesta deben aclararse ante las inconformidades expresadas por representantes de la industria y especialistas.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que participó en el proceso de elaboración del anteproyecto, descartó que exista una intención de censurar a los medios y puntualizó que hay avances en la consulta pública.

La Crónica de Hoy 2026