Desde la Cámara de Diputados fortalecerán la capacidad de respuesta de Cruz Roja

Se dieron a conocer las necesidades y proyectos de la institución, así como sus capacidades para responder ante emergencias.

La falta de recursos para mantener y ampliar su capacidad operativa fue uno de los temas abordados durante una reunión entre diputadas federales de Morena y la dirigencia nacional de Cruz Roja Mexicana, en la que se plantearon posibles mecanismos de colaboración con la Cámara de Diputados, con el objetivo de conocer las necesidades y proyectos de la institución, así como sus capacidades para responder ante emergencias.

La diputada federal y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, encabezó el encuentro con el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc, ahí se presentaron las necesidades de inversión y recursos que enfrenta Cruz Roja para mantener y ampliar su capacidad de atención.

Durante la reunión, Jiménez Godoy planteó que desde la Cámara de Diputados pueden establecerse mecanismos de colaboración con organismos que participan directamente en la atención de emergencias, a fin de identificar necesidades y, dentro de las atribuciones del Legislativo, contribuir a fortalecer su capacidad operativa en las entidades y comunidades.

Como parte del recorrido, las diputadas conocieron el funcionamiento de la Sala de Crisis, desde donde personal especializado da seguimiento permanente a fenómenos naturales y situaciones que podrían generar emergencias.

Se informó que la infraestructura permite monitorear información hidrometeorológica y sísmica para anticipar la movilización de personal y recursos en caso de una contingencia.

El encuentro, también conocieron la labor de Cruz Roja en la formación de personal especializado, particularmente a través de la Escuela de Enfermería Cruz Roja Mexicana Ciudad de México, ubicada en Azcapotzalco.

La diputada señaló que fortalecer a Cruz Roja implica reforzar la capacidad de respuesta ante sismos, fenómenos naturales, accidentes y otras emergencias, por lo que adelantó que mantendrá el diálogo con la institución para identificar oportunidades de colaboración desde la Cámara de Diputados y en las entidades federativas.

“La atención de una emergencia no puede esperar; necesitamos instituciones con capacidad, infraestructura y personal preparado para responder cuando más se les necesita”, afirmó.

Durante el encuentro participaron también las diputadas federales de Morena Beatriz Milland Pérez, de Tabasco, y Rocío López Gorosave, de Baja California, así como integrantes del equipo directivo y operativo de la institución.