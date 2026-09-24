Crece el uso de tecnología para la seguridad familiar en trayectos urbanos en México

ēllu

En las principales zonas urbanas de México, la tranquilidad de las familias durante los desplazamientos cotidianos se ha convertido en una prioridad constante. El traslado diario de estudiantes hacia centros educativos, el uso frecuente del transporte público o los regresos a casa a horas avanzadas exigen canales de comunicación confiables y precisos entre los integrantes del hogar.

En este contexto, la app de localización familiar ēllu , desarrollada en España, inicia sus operaciones en el mercado mexicano. La plataforma propone un modelo de “escudo digital” concebido para la prevención de imprevistos y la respuesta oportuna ante situaciones de riesgo, priorizando la autonomía de los integrantes del grupo sin recurrir a esquemas de hipervigilancia.

Innovación tecnológica aplicada a la prevención de riesgos cotidianos

Diseñada para atender las dinámicas particulares de desplazamiento en el país, la herramienta integra funciones enfocadas en la comunicación directa y la prevención en tiempo real:

Acompañamiento en trayectos (“Acompáñame”): Facilita que un usuario comparta su ruta al transitar por zonas de baja afluencia, abordar un servicio de transporte o realizar traslados nocturnos. Los miembros de su Círculo (su grupo privado) pueden visualizar el avance en el mapa interactivo y recibir una notificación automática al confirmarse la llegada a destino.

Facilita que un usuario comparta su ruta al transitar por zonas de baja afluencia, abordar un servicio de transporte o realizar traslados nocturnos. Los miembros de su Círculo (su grupo privado) pueden visualizar el avance en el mapa interactivo y recibir una notificación automática al confirmarse la llegada a destino. Protocolo de SOS con audio del entorno: Ante un escenario de emergencia o riesgo inminente, el sistema permite activar una alerta discreta que transmite la ubicación exacta y envía un registro de audio ambiental del momento. La notificación se dirige a los “Guardianes”, contactos de emergencia configurados previamente en la aplicación por el usuario, e integra una señal acústica de alta prioridad que suena aun cuando los dispositivos receptores estén silenciados.

Ante un escenario de emergencia o riesgo inminente, el sistema permite activar una alerta discreta que transmite la ubicación exacta y envía un registro de audio ambiental del momento. La notificación se dirige a los “Guardianes”, contactos de emergencia configurados previamente en la aplicación por el usuario, e integra una señal acústica de alta prioridad que suena aun cuando los dispositivos receptores estén silenciados. Alertas automáticas por perímetro: La aplicación permite dar de alta espacios frecuentes como el hogar, la escuela o la oficina. De forma automatizada, envía avisos sobre las entradas y salidas del perímetro registrado, reduciendo la necesidad de manipular el teléfono celular en la vía pública para enviar avisos manuales.

La aplicación permite dar de alta espacios frecuentes como el hogar, la escuela o la oficina. De forma automatizada, envía avisos sobre las entradas y salidas del perímetro registrado, reduciendo la necesidad de manipular el teléfono celular en la vía pública para enviar avisos manuales. Señal de comunicación prioritaria (“Busca”): Para los casos en los que un familiar no responde a las llamadas por tener el teléfono silenciado o guardado, la app habilita el envío de una señal sonora de alta prioridad desde el chat privado para solicitar contacto inmediato.

ēllu: La app de localización familiar privada y alternativa a Life360

El tratamiento de los datos de posicionamiento global representa un aspecto crítico al utilizar plataformas de ubicación para el ámbito familiar. Diversas herramientas con presencia global, entre ellas Life360, Google Maps o Google Family Link, basan parte de su modelo operativo en el procesamiento de datos de geolocalización y patrones de movilidad para la comercialización de perfiles publicitarios.

Frente a esta dinámica, ēllu se presenta en México como una alternativa a Life360 orientada a la protección integral de la información personal de sus usuarios:

Cifrado de extremo a extremo: Las coordenadas de ubicación, los textos y los audios transmitidos viajan bajo protocolos de encriptación punto a punto. Modelo libre de publicidad y comercialización: La infraestructura no monetiza con la venta de bases de datos de movilidad ni incluye banners publicitarios en la interfaz. Gestión transparente de permisos: El mapa es privado e interconecta únicamente a los integrantes del Círculo familiar. Cada usuario conserva la facultad de activar, pausar o modificar los permisos de ubicación según lo considere conveniente.

“Reconocemos que la mayor inquietud de las familias mexicanas es garantizar la seguridad de sus integrantes en sus trayectos diarios”, afirma Yago Foncillas, fundador de ēllu. “Nuestra llegada a México responde a la búsqueda de ofrecer un recurso tecnológico accesible que aporte tranquilidad a los padres de familia y respete la independencia de los jóvenes, garantizando que la privacidad no sea un bien negociable”.

Disponibilidad en el mercado mexicano

La app de localización familiar ēllu se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas oficiales de aplicaciones para sistemas iOS y Android en México, así como en diversos países de Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos, manteniendo acceso sin costo a sus herramientas esenciales de protección urbana.