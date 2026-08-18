Buques de la Armada regresan tras llevar 718 toneladas de ayuda a Venezuela

Ayuda humanitaria de México a Venezuela

Los buques de la Armada de México ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco” regresaron después de trasladar y entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México a comunidades afectadas de Venezuela, como parte de las acciones de cooperación y asistencia ante los efectos de fenómenos naturales.

La ayuda fue entregada en el puerto de La Guaira, donde 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participaron en las maniobras de desembarque, así como en la organización y distribución de los insumos, en coordinación con autoridades venezolanas.

Más de 718 toneladas

Los dos buques transportaron 2 mil 585 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalentes a 718.54 toneladas. La carga estuvo integrada por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal y de limpieza, además de insumos médicos.

La operación se realizó por instrucciones de la presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria.

Apoyo con agua potable

Durante las acciones de apoyo en Venezuela también participaron plantas potabilizadoras de la Secretaría de Marina (Semar), que estuvieron operando en el país y permitieron potabilizar más de 259 mil 700 litros de agua.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Semar, este trabajo permitió apoyar a 8 mil 867 familias en las comunidades afectadas.

Suman más de mil 100 toneladas

Con la entrega realizada por los ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco”, se suman más de 4 mil 588 metros cúbicos, equivalentes a mil 100 toneladas de insumos enviados y entregados a Venezuela mediante los puentes marítimos establecidos el pasado 15 de julio y 10 de agosto.

Las labores de desembarque y distribución estuvieron acompañadas por las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México, que trabajaron junto con las autoridades competentes del país.

Cooperación entre instituciones

La operación fue resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la integración de los víveres e insumos enviados al pueblo venezolano.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrendó su vocación solidaria mediante el suministro de insumos básicos y capacidades para apoyar las labores de recuperación, además de mantener su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y del mundo que enfrentan situaciones de necesidad.